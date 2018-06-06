"Смертельний список": Луценко розповів, як СБУ дізналася про мішені Кремля

Служба безпеки отримала список 47 потенційних жертв замовних убивств від людей з оточення Бориса Германа, який був заарештований за підозрою в організації вбивства Аркадія Бабченко.

Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко в інтерв'ю радіо "Новое время".

"Більшість цих людей - це журналісти України, а також журналісти, які виїхали з Росії", - сказав він.

За словами глави ГПУ, за вбивство деяких людей з цього списку пропонували по три мільйони. При цьому валюту генпрокурор не уточнив.

Говорячи про те, як силовики отримали список потенційних жертв, Луценко повідомив, що спочатку СБУ отримала інформацію про плани Германа на поставку чергової партії зброї з зони конфлікту на Донбасі. Організатор зробив пропозицію скоїти замовне вбивство, а представники спецслужби вийшли на контакт з людиною, яка погодилася вбити.

Стати кілером мав волонтер Олексій Цимбалюк, який співпрацює з силовиками. В цей час в СБУ вже було заведено справу про підготовку до скоєння замовного вбивства.

Через деякий час організатор вимагав вбити одеського активіста, а ще через тиждень - колишнього офіцера спецслужб Росії. Організатор також розповів "кілеру" про існування списку з 30 осіб, яких необхідно вбити.

За словами Луценка, організатора злочину змогли затримати тільки після передачі "кілеру" другій частині оплати. При цьому імітація вбивства дозволена ст. 271 КПК.

"Це означало б, що ми врятуємо Бабченка і невідомо на який час і обірвемо ниточку до невідомого тоді в деталях замовника. І не отримаємо список ще 30 осіб, які знаходиться в смертельному списку", - зазначив він.

Тому в СБУ вирішили піти на цей крок.

Після "вбивства" організатор по телефону повідомив "кілеру", що терміново вилітає з України, а гроші йому повернуть пізніше.

"Стало зрозуміло, що ланцюжок може бути перерваний, тому СБУ абсолютно правильно затримала Германа на вулиці", - сказав Луценко.

При цьому він додав, що про спецоперацію знав десяток людей і дуже складно було зберегти таємницю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про "вбивство" Бабченка у власній квартирі стало відомо 29 травня. 30 травня на брифінгу СБУ з'ясувалося, що це була спецоперація, і що журналіст живий. Крім того, спецслужби з'ясували, що Бабченко хотіли вбити за винагороду в $ 15 тис.

31 травня в Шевченківському райсуді Києва назвали ім'я замовника замаху на Бабченка, а незабаром заарештували його на 2 місяці без права внесення застави.

Пізніше стало відомо про список з 47 осіб, на яких також готувалися замахи.