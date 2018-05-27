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Смертельний інцидент зі Стерненком: активіста здивував вчинок лікарів

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Постраждалого екс-лідера одеського осередку "Правого сектора" Сергія Стерненко, на якого напали з ножем 24 травня, несподівано вигнали з міської лікарні №1, незважаючи на погане самопочуття.

Як повідомив активіст на своїй сторінці в Facebook, це сталося ввечері 26 травня. Лікарня без попередження перестала надавати йому медичну допомогу, пославшись на виписку, датовану 25 травня.

Про існування даного документа активіст дізнався від чергового лікаря, який відмовився прийняти заяву Стерненка на ім'я головного лікаря лікарні з проханням пояснити ситуацію, що склалася.

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"Я залишився лежати в фойє на лавці. Але оскільки мені з кожною хвилиною ставало гірше, мої друзі не дали мені піти додому, а викликали швидку. Вона доставила мене з Одеси в одну з лікарень Києва", - розповів він.

Після обстеження столичні лікарі повідомили, що у Стерненка серйозна проблема з нервом руки, тому зараз його готують до ще однієї операції.

Нагадаємо, в результаті нападу на Стерненко активіст вбив одного з нападників, заявивши, що застосував самооборону.

Як повідомлявOBOZREVATEL, напередодні поліція прийняла несподіване рішення по другому нападнику на Стерненка, який очікує, що його "закриють" в СІЗО.

Особа
Сергій Стерненко
Місце
УкраїнаОдеса
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