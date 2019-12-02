Смертельні травми: на Донбасі трапилася трагедія з воїнами ОС

Два українські воїни загинули під час виконання бойового завдання, підірвавшись на невідомих вибухових пристроях 1 грудня на Донбасі.
Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Всього за добу збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська вчинили 2 обстріли:
поблизу Новолуганського – з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
біля Зайцевого – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
5 ворожих обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":
неподалік Лебединського – з РПГ і великокаліберних кулеметів;
в районі Новогригорівки – з мінометів калібру 82 мм;
поблизу Красногорівки – з великокаліберних кулеметів;
біля Павлополя – з СПГ і стрілецької зброї;
неподалік Широкиного – з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі втрати російських окупаційних військ у листопаді перевищили 100 осіб.
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