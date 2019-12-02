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2 грудня • оновлено в 11:15
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Смертельні травми: на Донбасі трапилася трагедія з воїнами ОС

5.6т
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Два українські воїни загинули під час виконання бойового завдання, підірвавшись на невідомих вибухових пристроях 1 грудня на Донбасі.

Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Всього за добу збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська вчинили 2 обстріли:

  • поблизу Новолуганського – з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

  • біля Зайцевого – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

5 ворожих обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

  • неподалік Лебединського – з РПГ і великокаліберних кулеметів;

  • в районі Новогригорівки – з мінометів калібру 82 мм;

  • поблизу Красногорівки – з великокаліберних кулеметів;

  • біля Павлополя – з СПГ і стрілецької зброї;

  • неподалік Широкиного – з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Смертельні травми: на Донбасі трапилася трагедія з воїнами ОС

Як повідомляв OBOZREVATEL, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі втрати російських окупаційних військ у листопаді перевищили 100 осіб.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Обмельчал ОБоз..что всего 100? Пишите 1000...по прошлым годам потери составили больше всего личного состава армии Китая. Олигофрены.
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5
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_ Зепепупик
_ Зепепупик
Российская Армия ещё не пришла, но уже 100 чел. за месяц потеряла. Мощно воюют хеpoи-nuдорги! Неужели есть дeбилы, которые в это верят? :о))))))
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9
0
семенов Александр
семенов Александр
Опять гранаты без чеки друг дружке в жопы пихали ,лыцари,
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10
0
семенов Александр
семенов Александр
Вегера Вячеслав, то есть ты , себе без чеки засовывать бы не стал ,получается?
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3
2
Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
семенов Александр - чисто русский человек с чисто физиологическим мировоззрением..
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5

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