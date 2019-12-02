Смертельні травми: на Донбасі трапилася трагедія з воїнами ОС

Два українські воїни загинули під час виконання бойового завдання, підірвавшись на невідомих вибухових пристроях 1 грудня на Донбасі.

Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Всього за добу збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська вчинили 2 обстріли:

поблизу Новолуганського – з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

біля Зайцевого – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

5 ворожих обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

неподалік Лебединського – з РПГ і великокаліберних кулеметів;

в районі Новогригорівки – з мінометів калібру 82 мм;

поблизу Красногорівки – з великокаліберних кулеметів;

біля Павлополя – з СПГ і стрілецької зброї;

неподалік Широкиного – з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі втрати російських окупаційних військ у листопаді перевищили 100 осіб.

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