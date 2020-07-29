Смертельне побиття бійця "Азова": суд Запоріжжя заарештував підозрюваного
У Запоріжжі взяли під варту на два місяці й без права внесення застави чоловіка, якого підозрюють у нанесенні смертельних тілесних ушкоджень бійцю батальйону "Азов" Олегу Черевку.
Такий запобіжний захід нападнику обрав Апеляційний суд Запорізької області, підтримавши клопотання поліції й прокуратури. Про це інформує пресслужба ГУНП в області.
"Апеляційним судом Запорізької області обраний раніше запобіжний захід у вигляді застави змінено на утримання під вартою. Досудове розслідування триває", – йдеться в повідомленні.
У міській прокуратурі Запоріжжя, передає "Інтерфакс-Україна", пояснили, що суд задовольнив апеляційну скаргу прокуратури №2 на рішення Комунарського районного суду надати підозрюваному можливість внесення застави в розмірі 43 тис. 940 грн. Судді, зокрема, врахували позицію сторони обвинувачення, яка наполягала на такому рішенні, а у зв'язку зі смертю потерпілого кваліфікація злочину була змінена на ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть).
За словами представників прокуратури, підозрюваний у побитті військовослужбовця був неодноразово судимий за скоєння тяжких злочинів. Засідання суду над ним проходило в режимі відеоконференції – підозрюваний перебував у будівлі Комунарського райсуду.
"Водночас він був одягнений у бронежилет і каску, оскільки побоюється відплати з боку фронтовиків-побратимів загиблого бійця, який служив в полку "Азов", – йдеться в повідомленні.
Варто зазначити, що в цей час під будівлею Запорізького апеляційного суду зібралися десятки бійців "Азова", а також ветерани АТО й волонтери. Після оголошення судового рішення вони вирушили на пл. Героїв, де взяли участь у церемонії прощання із загиблим Олегом Черевком.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
21 липня Олега Черевка побив раніше судимий місцевий житель. Це трапилося після того, як азовець зробив йому зауваження через образу дівчат біля магазину.
Побратими Черевка вирішили поїхати до нього в лікарню, щоб здати кров, але, за їхніми словами, в. о. начальника Східного територіального управління Нацгвардії полковник Ігор Григорян відмовився надати транспорт бійцям для поїздки в Запоріжжя.
27 липня воїн полку НГУ "Азов" Олег Черевко помер, так і не вийшовши з коми після жорстокого побиття.
Бійці полку "Азов" попрощалися з убитим в Запоріжжі побратимом з позивним "Смерть".
29 липня на площі Героїв у Запоріжжі відбулася церемонія прощання із загиблим Олегом Черевком.