Смертельне побиття бійця "Азова": суд Запоріжжя заарештував підозрюваного

Суд взяв під варту чоловіка, якого підозрюють у смертельному побитті Олега Черевка .

У Запоріжжі взяли під варту на два місяці й без права внесення застави чоловіка, якого підозрюють у нанесенні смертельних тілесних ушкоджень бійцю батальйону "Азов" Олегу Черевку.

Такий запобіжний захід нападнику обрав Апеляційний суд Запорізької області, підтримавши клопотання поліції й прокуратури. Про це інформує пресслужба ГУНП в області.

"Апеляційним судом Запорізької області обраний раніше запобіжний захід у вигляді застави змінено на утримання під вартою. Досудове розслідування триває", – йдеться в повідомленні.

У міській прокуратурі Запоріжжя, передає "Інтерфакс-Україна", пояснили, що суд задовольнив апеляційну скаргу прокуратури №2 на рішення Комунарського районного суду надати підозрюваному можливість внесення застави в розмірі 43 тис. 940 грн. Судді, зокрема, врахували позицію сторони обвинувачення, яка наполягала на такому рішенні, а у зв'язку зі смертю потерпілого кваліфікація злочину була змінена на ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть).

Підозрюваний у смертельному побитті Олега Черевка (zp.npu.gov.ua)

За словами представників прокуратури, підозрюваний у побитті військовослужбовця був неодноразово судимий за скоєння тяжких злочинів. Засідання суду над ним проходило в режимі відеоконференції – підозрюваний перебував у будівлі Комунарського райсуду.

"Водночас він був одягнений у бронежилет і каску, оскільки побоюється відплати з боку фронтовиків-побратимів загиблого бійця, який служив в полку "Азов", – йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що в цей час під будівлею Запорізького апеляційного суду зібралися десятки бійців "Азова", а також ветерани АТО й волонтери. Після оголошення судового рішення вони вирушили на пл. Героїв, де взяли участь у церемонії прощання із загиблим Олегом Черевком.

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