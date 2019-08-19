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Смертельна пожежа в "Токіо Стар": з'ясувався скандальний нюанс про одеський готель

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Будівля одеського готелю "Токіо Стар", в якому згоріли 9 людей, значилася за документами "складськими приміщеннями".

Як передає "Думська", про це стало відомо 19 серпня на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Ми підняли документи і знайшли п'ять декларацій, які видавала ще державна інспекція архітектурно-будівельного контролю, ліквідована в 2014 році. У всіх деклараціях вказані складські приміщення, і ніде не згадується готель або місце для проживання людей", - повідомив заступник директора департаменту ДАБІ в Одеській області Ігор Черкасов.

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За словами в.о. голови Одеської ОДА Світлани Шаталової, ця інформація може бути приводом для ще одного кримінального провадження - про правомірність виданих дозволів.

Готель "Токіо Стар"

Готель "Токіо Стар"

dumskaya.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, в результаті пожежі в "Токіо Стар" в ніч на 17 серпня загинули 9 осіб. Протягом доби був затриманий власник готелю в Одесі Вадим Чорний, який висловив готовність понести покарання, а потім написав листа президенту Володимиру Зеленському.

За результатами розтину тіл жертв пожежі поліція залишила дві версії трагедії - порушення правил пожежної безпеки та необережне використання вогню постояльцями.

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Тема
Пожежа в готелі Токіо Стар
Місце
Україна Одеса
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