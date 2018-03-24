Смертельна пожежа на полігоні "Широкий лан": знайдені винуватці

Через пожежу на полігоні "Широкий лан" притягнуто до відповідальності ряд посадових осіб.

"За підсумками призначеного і проведеного розслідування по ситуації, що склалася в центрі підготовки військових частин і підрозділів на полігоні "Широкий лан", рішенням міністра оборони України притягнені до відповідальності ряд посадових осіб", - повідомив спікер Міноборони з питань АТО Дмитро Гуцуляк на брифінгу в суботу, передає УП.

Як повідомляв "Обозреватель", на військовому полігоні стався черговий скандал. Об'єкт виявився не готовий до танення снігу, в результаті чого територія, де знаходяться намети, була затоплена.

Пізніше на "Широкому лані" сталася пожежа в одному з наметів. Загинув один боєць і ще сім отримали поранення.