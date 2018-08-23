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Смертельна небезпека: з'явилося епічне відео новітньої суперзброї України

7.4тЧитати новину російською

У мережі показали епічне відео випробувань дослідного зразка некерованої авіаційної ракети калібру 80 мм "Оскол".

Кадри були опубліковані на сторінці державного концерну "Укроборонром" у Facebook. Творці відзвітували про успішну перевірку суперзброї.

"Під час триденних випробувань, які проходили на одному із військових полігонів на Чернігівщині, було підтверджено відповідність РС-80 основним тактико-технічним характеристикам і можливість їх застосування із вертольотів. Проведено перевірки на безпеку при використанні, включаючи обстріл із автоматичної зброї, стендові випробування двигуна та інші тести", - сказано у заяві.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні показали "вбивцю" ворожих танків. Т-72АМТ від "Київського бронетанкового заводу" проходить вогневі випробування на військових полігонах.

Місце
Україна
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Гость
Гость
хихлы, вы реально идьёты ))
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Mazur Igor
Mazur Igor
Русня! Эти бомбы для вас.
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Ступинский Дмитрий
Ступинский Дмитрий
Mazur Igor, нам ужо начинать бояться?)))))))
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