Смертельна небезпека: з'явилося епічне відео новітньої суперзброї України

У мережі показали епічне відео випробувань дослідного зразка некерованої авіаційної ракети калібру 80 мм "Оскол".

Кадри були опубліковані на сторінці державного концерну "Укроборонром" у Facebook. Творці відзвітували про успішну перевірку суперзброї.

"Під час триденних випробувань, які проходили на одному із військових полігонів на Чернігівщині, було підтверджено відповідність РС-80 основним тактико-технічним характеристикам і можливість їх застосування із вертольотів. Проведено перевірки на безпеку при використанні, включаючи обстріл із автоматичної зброї, стендові випробування двигуна та інші тести", - сказано у заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні показали "вбивцю" ворожих танків. Т-72АМТ від "Київського бронетанкового заводу" проходить вогневі випробування на військових полігонах.