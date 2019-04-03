Смертельна ДТП із Зайцевою: в справі стався новий поворот

Слідство виявило порушення в автошколі, в якій навчалася Олена Зайцева, засуджена за ДТП в центрі Харкова, в результаті якої загинули шість осіб.
Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції в Харківській області Олег Бех, зазначивши, що установу можуть позбавити ліцензії, передає "Інтерфакс-Україна".
"Ми виявили низку серйозних порушень, внесли клопотання про скасування держакредитації, ліцензії, і завтра (4 квітня. – Ред.) має бути ухвалене рішення", — сказав він.
Заступник начальника ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Чиж уточнив, що йдеться про порушення, допущені під час навчання Зайцевої, а також у роботі школи загалом.
Зайцева і Дронов
Politeka
"Замість чотирьох навчальних класів — один, порушення ведення документації, переобладнання транспорту без відповідної реєстрації. В рамках кримінального провадження також доведена відсутність Зайцевої на заняттях у певні дні. Тому за підсумками перевірки ми призупинили діяльність автошколи й направили клопотання про скасування ліцензії. Нам прислали відповідь (перебуває у кримінальному провадженні), що 4 квітня буде вирішуватися питання про позбавлення установи державної акредитації та ліцензії", — пояснив він.
Чиж також уточнив, що питання про позбавлення ліцензії і держакредитації розглядатиме Головний сервісний центр МВС.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У жовтні 2017 року на вулиці Сумській в Харкові зіткнулися авто Олени Зайцевої та Геннадія Дронова, після чого влетіли в 11 пішоходів. У ДТП загинули шестеро людей.
Зайцева стверджувала, що не перевищувала швидкість, однак експертиза показала, що її Lexus мчав зі швидкістю понад 100 км/ч.
Київський суд Харківської області виніс вирок винуватцям аварії. Олені Зайцевій та Геннадію Дронову дали по 10 років позбавлення волі.
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