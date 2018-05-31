Смертельна ДТП з українськими дітьми в Білорусі: з'явилися нові подробиці

Трьох із шести українських дітей, які постраждали в смертельному ДТП в Білорусі, літаком доставили в Суми.

Як повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, діти прибули в Україну на літаку відомства марки АН-26.

"На борту перебувало троє хлопчиків, які в складі дитячої футбольної команди потрапили в ДТП на території Республіки Білорусь 13 травня", - написано в повідомленні.

Відзначається, що 31 травня вранці медичний літак відправився в місто Брест, а вже о 15:03 прибув до Сум.

"В аеропорту Андрія, Артема і Платона зустріли співробітники Служби порятунку, міграційної та прикордонної служби, патрульної поліції, а також медики", - розповіли у ГСЧС.

Дітей транспортували до медичного автомобілю, після чого їх супроводжували машини швидких до Сумської обласної дитячої клінічної лікарні.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше під Києвом діти потрапили в смертельне ДТП.