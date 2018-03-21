Смертельна ДТП в Харкові: адвокат Зайцевої зробила важливу заяву

Адвокат учасниці жахливої ​​ДТП в центрі Харкова Олени Зайцевої Юлія Козир вважає, що показання свідків можуть бути корисні для її підзахисної.

"Слова свідка підтверджують свідчення Зайцевої, протиріч я сьогодні не почула. Думаю, що подальші свідчення будуть нам корисні", - наводить слова адвоката NewsRoom після судового засідання в середу, 21 березня.

"Очевидець побічно підтвердив, що Volkswagen починав рух на жовтий і дані обвинувального акту. Наша позиція полягає в тому, що після зіткнення авто Зайцевої було вже некерованим. Разом з тим, ми не заперечуємо, що Lexus рухався з порушеннями", - підкреслила Козир.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в мережі з'явилися обвинувальні акти по Дронову і по Зайцевій. Як з'ясувалося, з відповідного документа по підозрювану "зникли" згадки про опіати, які були виявлені в її організмі після аварії.

Нагадаємо, 18 жовтня в центрі Харкова сталася страшна ДТП - позашляховик Lexus влетів у натовп людей після зіткнення з іншим авто. В результаті аварії 5 людей загинули, ще один помер в лікарні і ще 6 отримали травми різного ступеня тяжкості.