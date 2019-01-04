Смертельна ДТП у Харкові: Зайцева потрапила у новий скандал

У Харкові можуть закрити автошколу, яка видала права Олені Зайцевій, котра збила насмерть шістьох і травмувала п'ятьох пішоходів восени 2017 року.

Результати перевірки автошколи показали, що під час свого навчання учасниця ДТП злісно прогулювала заняття, пише місцеве ЗМІ "depo. Харків" із посиланням на поліцію Харківської області.

"У період із 15 листопада по 15 грудня були направлені запити голові Державної акредитаційної комісії, начальнику регіонального сервісу МВС та голові Державної акредитаційної комісії головного сервісного центру МВС із метою вирішення питання щодо позбавлення автошколи сертифіката про державну акредитацію. Відповідь від цих організацій ще не отримали", — уточнили в поліції.

Олена Зайцева та Геннадій Дронов vgorode

Так, у журналах відвідування учнів зазначено, що Зайцева була відсутня на п'яти заняттях у жовтні і листопаді 2015 року, але була присутня 9 жовтня, що суперечить довідці Держприкордонслужби, відповідно до якої вона перебувала за кордоном.

"Згідно з інформацією регіонального сервісного центру МВС у Харківській області, підозрюваній видали посвідчення водія на право користуватися транспортними засобами категорії "B" 5 грудня 2015-го. Згідно з даними Міністерства освіти і науки України, інформацію про атестацію автошколи не знайдено", – уточнили в ЗМІ.

Олена Зайцева Сегодня

Так, ліцензія на освітню діяльність у автошколи Зайцевої відсутня і вона не є установою професійної освіти, "не має права видавати документи державного зразка і не підпорядковується Міністерству освіти і науки".

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