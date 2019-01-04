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Смертельна ДТП у Харкові: Зайцева потрапила у новий скандал

9.1тЧитати матеріал російською

У Харкові можуть закрити автошколу, яка видала права Олені Зайцевій, котра збила насмерть шістьох і травмувала п'ятьох пішоходів восени 2017 року.

Результати перевірки автошколи показали, що під час свого навчання учасниця ДТП злісно прогулювала заняття, пише місцеве ЗМІ "depo. Харків" із посиланням на поліцію Харківської області.

"У період із 15 листопада по 15 грудня були направлені запити голові Державної акредитаційної комісії, начальнику регіонального сервісу МВС та голові Державної акредитаційної комісії головного сервісного центру МВС із метою вирішення питання щодо позбавлення автошколи сертифіката про державну акредитацію. Відповідь від цих організацій ще не отримали", — уточнили в поліції.

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Олена Зайцева та Геннадій Дронов

Олена Зайцева та Геннадій Дронов

vgorode

Так, у журналах відвідування учнів зазначено, що Зайцева була відсутня на п'яти заняттях у жовтні і листопаді 2015 року, але була присутня 9 жовтня, що суперечить довідці Держприкордонслужби, відповідно до якої вона перебувала за кордоном.

"Згідно з інформацією регіонального сервісного центру МВС у Харківській області, підозрюваній видали посвідчення водія на право користуватися транспортними засобами категорії "B" 5 грудня 2015-го. Згідно з даними Міністерства освіти і науки України, інформацію про атестацію автошколи не знайдено", – уточнили в ЗМІ.

Олена Зайцева

Олена Зайцева

Сегодня

Так, ліцензія на освітню діяльність у автошколи Зайцевої відсутня і вона не є установою професійної освіти, "не має права видавати документи державного зразка і не підпорядковується Міністерству освіти і науки".

Як писав OBOZREVATEL:

  • 18 жовтня 2017 року позашляховик Lexus, за кермом якого перебувала Олена Зайцева, врізався у натовп людей після зіткнення із іншим авто, яким керував Геннадій Дронов.

  • Понад рік триває суд над водіями-фігурантами аварії, а ключовий свідок у розслідуванні втік на територію ''ЛНР''.

  • Зайцева стверджувала, що не перевищувала швидкість, однак експертиза показала, що її Lexus мчав зі швидкістю понад 100 км/год.

Читайте всі новини по темі "ДТП у Харкові на Сумській" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
ДТП у Харкові на Сумській
Місце
УкраїнаХарків
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
В нашей стране выдача ЛЮБЫХ разрешительных документов (от паспортов до лицензий на торговлю, размещение рекламы, разрешений на строительство, выпуск медикаментов....) - ВСЕ опутано коррупцией. При чем тут какая-то автошкола в Харькове. Суды коррумпированы, министерства коррумпированы...
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