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Смертельна ДТП у Харкові: Зайцева пішла на відчайдушний крок

13.8тЧитати матеріал російською

Олена Зайцева, засуджена у справі про смертельну ДТП на вулиці Сумській у Харкові, оскаржила вирок суду.

Про це повідомила керівник апарату Київського райсуду Наталія Бардіна, передає UA: Харків.

Відзначимо, раніше захист другого винуватця аварії — Геннадія Дронова — подала апеляційну скаргу на звинувачувальний вирок. Скарга надійшла до Київського районного суду 22 березня о 16:00 та містить 26 сторінок.

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Олена Зайцева

Олена Зайцева

Город Х

Смертельна ДТП у Харкові: Зайцева пішла на відчайдушний крок

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У жовтні 2017 року на вулиці Сумській у Харкові автомобілі Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися, після чого влетіли в 11 пішоходів. У ДТП загинули шестеро людей.

  • Зайцева стверджувала, що не перевищувала швидкість, однак експертиза показала, що її Lexus мчав зі швидкістю понад 100 км/год.

  • У січні 2019 року стало відомо, що в Харкові можуть закрити автошколу, яка видала права Олені Зайцевій.

  • Також суд відхилив клопотання обвинувачення і захисту Олени Зайцевої, які просили не долучати результати експертизи в Дніпрі до справи.

  • Нарколог Федірко, яку розшукували декілька місяців, прийшла в суд і заявила, що в крові Зайцевої були опіати.

  • Київський суд Харківської області виніс вирок винуватцям трагічної аварії в Харкові. Олені Зайцевій та Геннадію Дронову дали по 10 років позбавлення волі.

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Тема
ДТП у Харкові на Сумській
Особа
Олена Зайцева
Місце
УкраїнаХарків
Теги
ДТП ХарьковДТП Зайцева
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Gorobec Sana
Gorobec Sana
Сподіваюсь їй це не допоможе і вона відсидить в вязниці скільки їй присудили. Інакше буде суд Лінча.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Ее надо просто уничтожить. Неужели среди родственников жертв не найдется мужика с яйцами? Эта сука не должна жить в любом случае!
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Zemedrol Zemed
Zemedrol Zemed
Махал Махалыч, уничтожать не твоя забота. Может ответка прилететь
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