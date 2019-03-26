Смертельна ДТП у Харкові: Зайцева пішла на відчайдушний крок

Олена Зайцева, засуджена у справі про смертельну ДТП на вулиці Сумській у Харкові, оскаржила вирок суду.

Про це повідомила керівник апарату Київського райсуду Наталія Бардіна, передає UA: Харків.

Відзначимо, раніше захист другого винуватця аварії — Геннадія Дронова — подала апеляційну скаргу на звинувачувальний вирок. Скарга надійшла до Київського районного суду 22 березня о 16:00 та містить 26 сторінок.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У жовтні 2017 року на вулиці Сумській у Харкові автомобілі Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися, після чого влетіли в 11 пішоходів. У ДТП загинули шестеро людей.

Зайцева стверджувала, що не перевищувала швидкість, однак експертиза показала, що її Lexus мчав зі швидкістю понад 100 км/год.

У січні 2019 року стало відомо, що в Харкові можуть закрити автошколу, яка видала права Олені Зайцевій.

Також суд відхилив клопотання обвинувачення і захисту Олени Зайцевої, які просили не долучати результати експертизи в Дніпрі до справи.

Нарколог Федірко, яку розшукували декілька місяців, прийшла в суд і заявила, що в крові Зайцевої були опіати.