Смертельна ДТП під Житомиром: як зараз виглядає місце аварії. Ексклюзивні фото

На місці смертельної аварії в селі Великий Молодьків Новоград-Волинського району Житомирської області, де загинуло 9 осіб, розкидані уламки автобуса і вантажівки.

OBOZREVATEL вдалося отримати ексклюзивні фото з місця жахливої ДТП, яке сталося в неділю ввечері, 22 вересня. За різними даними ще 10 або 11 травмовано (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Спікерка Національної поліції в Житомирській області Алла Ващенко повідомила, що імена всіх загиблих встановлені, всі вони – жителі Житомира.

За даними поліції, до лікарні з травами різного ступеня тяжкості потрапили 10 осіб, можливо, хтось із потерпілих звернувся за допомогою до лікарів пізніше і поліції може бути про це невідомо.

В. о. директора КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Максим Манухін, працівники якого були пасажирами автобуса, повідомив про 11 постраждалих, четверо з яких перебувають у реанімації.

Серед них і підозрюваний у скоєнні смертельної ДТП водій DAF із напівпричепом. Він був затриманий правоохоронцями за ст. 208 КПК України.

"Поки ніяких свідчень водій не давав, як тільки дозволять лікарі, з ним будуть працювати слідчі. За вказаним фактом відкрито кримінальну справу за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років", – повідомила Ващенко.

Фото з місця смертельної аварії під Житомиром

Як повідомляв OBOZREVATEL, в автобусі, який потрапив у смертельну ДТП 22 вересня в селі Великий Молодьків Новоград-Волинського району Житомирської області, їхали працівники КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління". Вони поверталися з відпочинку в Карпатах.

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