Смертельна ДТП під Полтавою: "Слуга народу" відхрестилася від однопартійця

Учасник ДТП під Полтавою, в результаті якої загинула людина, місцевий підприємець Олексій Сердюков не є главою міського осередку партії "Слуга народу".

Про це повідомили в Telegram-каналі партії, зазначивши, що він також не є членом цієї політсили.

"Офіційно: Олексій Сердюков, щодо якого з'явилася інформація в ЗМІ про ДТП на Полтавщині, не є головою осередку партії "Слуга народу" в Полтаві, також він не є членом партії", — йдеться в повідомленні.

ДТП під Полтавою "Підслухано у Полтаві", Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олексій Сердюков сам зізнався, що став винуватцем аварії.

Олексій Сердюков Facebook Сердюкова

"Сталося страшне. Я пішов на обгін і у мене провалилася передача і я не зміг закінчити обгін. Справа був автомобіль, я спробував з'їхати на узбіччя, але було пізно", — зазначив він.

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