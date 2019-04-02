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Під Одесою маршрутка з пасажирами потрапила у смертельну ДТП

1.4тЧитати матеріал російською

В Одеській області трапилася смертельна аварія за участі трьох мікроавтобусів. В результаті ДТП одна людина загинула і ще одна отримала травми.

Трагедія сталася у вівторок вранці, 2 квітня, біля с. Удобне Білгород-Дністровського району, повідомили в прес-службі ГУНП Одещини.

Як стало відомо, водій вантажного мікроавтобуса Mercedes Sprinter не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де лоб у лоб зіткнувся з вантажним бусом Ford Transit і маршруткою.

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В результаті водій Ford загинув на місці події, водій Mercedes Sprinter отримав травми і був госпіталізований. Пасажири маршрутки по медичну допомогу не зверталися.

ДТП під Одесою

ДТП під Одесою

ДТП під Одесою

ДТП під Одесою

ДТП під Одесою

ДТП під Одесою

ДТП під Одесою

ДТП під Одесою

Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві в ніч на 1 квітня на Столичному шосе мікроавтобус, в якому були четверо дорослих і четверо дітей, врізався у відбійник. В результаті одній з пасажирок відірвало ногу.

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Теми
Війна на дорогахКримінал
Місце
УкраїнаОдеса
Теги
ДТПавтоНаціональна поліція Україникримінал
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