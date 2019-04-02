Під Одесою маршрутка з пасажирами потрапила у смертельну ДТП

В Одеській області трапилася смертельна аварія за участі трьох мікроавтобусів. В результаті ДТП одна людина загинула і ще одна отримала травми.

Трагедія сталася у вівторок вранці, 2 квітня, біля с. Удобне Білгород-Дністровського району, повідомили в прес-службі ГУНП Одещини.

Як стало відомо, водій вантажного мікроавтобуса Mercedes Sprinter не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де лоб у лоб зіткнувся з вантажним бусом Ford Transit і маршруткою.

В результаті водій Ford загинув на місці події, водій Mercedes Sprinter отримав травми і був госпіталізований. Пасажири маршрутки по медичну допомогу не зверталися.

ДТП під Одесою

ДТП під Одесою

ДТП під Одесою

ДТП під Одесою Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві в ніч на 1 квітня на Столичному шосе мікроавтобус, в якому були четверо дорослих і четверо дітей, врізався у відбійник. В результаті одній з пасажирок відірвало ногу.

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