Смертельна ДТП під Києвом з п'ятьма жертвами: з'явилися перші фото і подробиці

Серед загиблих у масштабній ДТП в селі Яблунівка Макарівського району Київської області виявилася неповнолітня дівчина.

Прес-служба обласного управління Національної поліції повідомила подробиці трагедії, яка сталася вночі, 8 березня.

"Встановлено, що житель с. Новосілки, керуючи автомобілем "ВАЗ 21124" допустив виїзд на попутне узбіччя, де сталося зіткнення з деревом. В автівці знаходилось п’ятеро пасажирів, серед них дві неповнолітнфх дівчини. Одна з них з тяжкими травмами доправлена до лікарні, де за її життя борються медики", – розповіли в поліції.

Уточнюється, що на місці загинули в результаті ДТП 27-річний водій, хлопці у віці 19-20 років і 16-річна дівчина. Всі жителі сіл Новосілки і Яблунівка.

"За даним фактом порушено кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України. Поліція встановлює всі обставини смертельної аварії", – підсумували у відомстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 березня в центрі Києва сталася масштабна ДТП, що паралізувала рух. На Майдані зіткнулося відразу шість авто, проте пасажири відмовилися від госпіталізації.

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