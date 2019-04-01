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Смертельна ДТП із Зайцевою: у справі трапився різкий поворот

3.2тЧитати матеріал російською

У Харківський апеляційний суд надійшло кримінальне провадження за обвинуваченням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова в смертельній ДТП на вулиці Сумській.

Як повідомляє прес-служба суду, справа буде розглядатися в складі трьох суддів.

"1 квітня 2019 року у провадження Харківського апеляційного суду надійшла кримінальна справа за обвинуваченням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова за фактом трагічної ДТП 18 жовтня 2017 року на перехресті вулиці Сумській з провулком Мечникова. Після зіткнення автомобілів Lexus і Volkswagen загинули шість пішоходів, ще п'ятеро травмовані", – йдеться в повідомленні.

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Відомо, що кримінальну справу буде розглядати колегія суддів: головуючий у справі - суддя Володимир Протасов, судді – Олена Грошева та Вікторія Яковлєва.

Журналіст Тетяна Доцяк у Facebook зазначила, що суддю Протасова адвокати називають "принциповим і таким, що не піддається впливу".

Також вона додала, що суддю Яковлєву швидше за все відведуть, тому що вона розглядала апеляцію про запобіжний захід Дронову, і не має права тепер розглядати апеляцію у справі.

"Замість них можуть поставити Савенко або Савченко. Про Савченко пам'ятаю таке: коли Енгібаряну в апеляції замінили тюремне ув'язнення на умовний термін (фактично відпустили), Савченко тоді був у трійці суддів, і єдиний із трьох, хто з цим не погодився і написав особливу думку, де пояснив чому він не погоджується на умовний термін Енгібаряну", – розповіла Доцяк.

Зайцева і Дронов

Зайцева і Дронов

Politeka

Нагадаємо, що в Харкові 18-річний син місцевого підприємця Тигран Енгібарян збив на пішохідному переході Володимира Віношкіна і зник із місця події.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У жовтні 2017 року на вулиці Сумській в Харкові машини Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися, після чого влетіли в 11 пішоходів. У ДТП загинули шестеро людей.

  • Нарколог Федірко, яку розшукували кілька місяців, прийшла в суд і заявила, що в крові Зайцевої були опіати.

  • Київський суд Харківської області виніс вирок винуватцям трагічної аварії в Харкові. Олені Зайцевої та Геннадію Дронову дали по 10 років позбавлення волі.

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Особа
Олена Зайцева
Місце
УкраїнаХарків
Тег
ДТП Зайцева
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