Смертельна ДТП із підлітком у Полтаві: суд виніс рішення щодо водійки-''мажорки''

Наталю Саєнко, власницю ресторанного бізнесу, яка за кермом позашляховика в центрі Полтави збила 15-річного школяра Артема Левченка, відправили під цілодобовий домашній арешт.
Таке рішення ухвалив Жовтневий районний суд Полтави, передає ТСН.
Згідно з постановою суду, Саєнко буде перебувати під арештом протягом двох місяців — до 9 березня.
Загиблий підліток і авто Саєнко на стоянці
Наталя Саєнко
Facebook Natalya Saenko
Наталя Саєнко
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Наталя Саєнко
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Нагадаємо, у листопаді минулого року підлітка на великій швидкості збив позашляховик Mercedes на пішохідному переході.
Очевидці розповіли, що поки медики надавали хлопчикові першу допомогу, жінка-водій разом із чоловіком, який приїхав на місце аварії, скручували номерні знаки та видаляли відео з реєстратора.
У результаті Левченко отримав перелом основи черепа і був доставлений у лікарню, де робили все можливе, щоб його врятувати. Однак отримані у ДТП травми виявилися несумісними з життям.
7 січня хлопець помер у лікарні.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 1 січня в Миколаївській області в лобовому зіткненні двох легковиків загинули вісім осіб. В одному з авто знаходилася сім'я, вижити вдалося лише 8-річній дівчинці.