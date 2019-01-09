Смертельна ДТП із підлітком у Полтаві: суд виніс рішення щодо водійки-''мажорки''

Наталю Саєнко, власницю ресторанного бізнесу, яка за кермом позашляховика в центрі Полтави збила 15-річного школяра Артема Левченка, відправили під цілодобовий домашній арешт.

Таке рішення ухвалив Жовтневий районний суд Полтави, передає ТСН.

Згідно з постановою суду, Саєнко буде перебувати під арештом протягом двох місяців — до 9 березня.

Загиблий підліток і авто Саєнко на стоянці

Наталя Саєнко Facebook Natalya Saenko

Наталя Саєнко Соцмережі

Наталя Саєнко Соцмережі

Нагадаємо, у листопаді минулого року підлітка на великій швидкості збив позашляховик Mercedes на пішохідному переході.

Очевидці розповіли, що поки медики надавали хлопчикові першу допомогу, жінка-водій разом із чоловіком, який приїхав на місце аварії, скручували номерні знаки та видаляли відео з реєстратора.

У результаті Левченко отримав перелом основи черепа і був доставлений у лікарню, де робили все можливе, щоб його врятувати. Однак отримані у ДТП травми виявилися несумісними з життям.

7 січня хлопець помер у лікарні.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 1 січня в Миколаївській області в лобовому зіткненні двох легковиків загинули вісім осіб. В одному з авто знаходилася сім'я, вижити вдалося лише 8-річній дівчинці.