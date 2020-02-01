Зайцеву можуть відпустити: як живуть і чим займаються винуватці страшного ДТП

Справа про смертельну ДТП у Харкові 3 квітня знову буде розглядатися в суді. Цього разу в Касаційному. Обидва винуватці, Олена Зайцева та Геннадій Дронов, подали скарги. Дівчина наполягає на своїй невинуватості й просить її відпустити. Захист іншого ув'язненого вважає, що під час розгляду справи були допущені помилки.

Зараз вони відбувають покарання в колоніях. Дронов за станом здоров'я звільнений від роботи, а від Зайцевої за цей час потерпілим надійшло 500 грн. Детальніше про те, що відбувається із горезвісною справою, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Дронов живе, як у гуртожитку, і звільнений від роботи

Геннадій Дронов змінив адвоката. Тепер замість Сергія Перепелиці, який захищав водія в судах до вироку, його інтереси представляє Геннадій Токарев.

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Чоловік продовжує відбувати покарання в Крюківській колонії №23 на Полтавщині. "Я не можу детально говорити про його самопочуття. З одного боку, це персональні дані. З іншого, Дронов ніколи не скаржиться, бо не хоче, щоб про це знала його старенька мама, яка хвилюється. Скажу так: під час аварії він отримав удар, у нього проблеми з хребтом. Зараз він звільнений від робіт. Хоча він пробував працювати – не щодня, але намагався. Тому що засуджені, у яких є цивільні позови, повинні працювати, щоб платити потерпілим", – розповів OBOZREVATEL Токарев.

Геннадій Дронов

До речі, робота тут пов'язана з сільським господарством – тут доглядають за домашніми тваринами, обробляють поля, вирощують овочі та зернові, а також є своя пекарня.

Це місце вважається колонією мінімального рівня безпеки. Тут облаштовано внутрішній сектор з полегшеними умовами тримання для тих, хто вперше відбуває термін за ненавмисний злочин, здебільшого ДТП. І є сектор, де сидять колишні співробітники правоохоронних органів, прокуратури й судів.

Колонія, де відбуває покарання Дронов Скриншот відео Місто

Умови, за словами адвоката, тут кращі, ніж у СІЗО. "Там немає камер, колонія побудована за типом гуртожитку, оскільки в ній відбувають покарання за ДТП", – говорить Токарев. Скільки осіб перебуває в одній кімнаті – Токарев не пам'ятає. Але його підзахисний на умови й харчування теж ніколи не скаржився.

Дронов може без конвою пересуватися по території колонії, а на зустрічі з правозахисником йому дозволено виходити за межі, в спеціальний будинок. Так само він має можливість зв'язуватися зі своїм представником по телефону.

Захист знайшов зачіпки

Як повідомляє адвокатка рідних загиблих у аварії Лариса Матвєєва, засуджені Олена Зайцева і Геннадій Дронов подали касаційні скарги. "Обидвоє хочуть скасувати вирок. Зайцева вважає, що вона нічого не робила, а тому справа підлягає закриттю, а захист Дронова наполягає на тому, що під час розслідування були допущені неточності, тому справу потрібно знову відправити на розгляд", – говорить вона.

Олена Зайцева хоче, щоб скасували вирок УНІАН

Адвокат Дронова, Геннадій Токарев, виступаючи на суді, заявив, що головна вина жахливої трагедії лежить на дівчині, оскільки вона їхала з величезною швидкістю. Крім того, кут зіткнення машин становить не 90 градусів, а 80. А це означає, що вона спрямувала авто праворуч, у бік пішоходів. Навмисне чи ні – йому невідомо, а от суд на цю деталь не звернув уваги.

"Згідно із законом, повернути справу на дорозслідування вже не можна. Але, на мою думку, деякі експертизи в справі суперечливі. У Касаційному суді докази не розглядаються. В Апеляційному, теоретично, можуть розглянути докази, але тільки якщо вони нові або їх розглядали з порушенням. Тому ми хочемо, щоб справу повернули до суду першої інстанції", – сказав нам Токарев.

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Засідання Касаційного суду призначене на 3 квітня 2020 року. Захист сподівається, що протягом 1-2 засідань судді розглянуть скарги і дадуть відповідь.

Від Зайцевої надійшло 500 гривень

Як живе Олена Зайцева у виправному центрі №79 у Покровське, самі співробітники центру тримають у таємниці.

"Ми надіслали запит у цей виправний центр, цікавилися, чи приступила вона до роботи. Адже рішення суду зобов'язує її, як і Дронова, відшкодувати завдану шкоду потерпілим. Але звідти ми отримали відповідь, що вони не можуть цього зробити, оскільки сама Зайцева заборонила розголошувати дані про неї. Але це незаконно, оскільки ми надіслали адвокатський запит", – вважає Токарев.

Такий вигляд має кімната Зайцевої в колонії 24 канал

Це також центр із мінімальним рівнем безпеки. Жінки, які тут містяться, в супроводі співробітника можуть вийти в місцевий магазин. Харчується дівчина окремо від інших ув'язнених. Продукти їй також передають. На побачення до неї вже приїжджала мама й сестра.

У місцевій майстерні Зайцева разом із іншими засудженими займається вишивкою. За працю їм платять. Частина грошей йде на оплату комунальних послуг, ще частину надсилають як компенсацію потерпілим. Від Зайцевої отримали тільки 500 гривень, які були витрачені на погашення витрат із виконавчої служби.

Що стосується автомобілів винуватців аварії, то Lexus, на якому мчала дівчина, належить її вітчиму. Оскільки він не несе відповідальності за дорослу падчерку, то машину не можна продати для погашення її зобов'язань перед постраждалими. З транспорту зняли арешт. На відміну від джипа Дронова, який можна продати для компенсації.

Відкрили справу проти експертів і слідчого

До речі, зараз відкриті ще два кримінальні провадження, які безпосередньо причетні до харківської ДТП. Одну справу веде слідче управління Харківської області і стосується вона експертів Харківського обласного бюро судово-медичних експертиз.

Наркологиня Олена Федірко (зліва в блакитному), яку шукали кілька місяців, щоб вона прийшла в суд Скриншот відео

"Пам'ятаєте, на суді експерти не могли відповісти на питання про стан Зайцевої в момент скоєння аварії: була вона в стані наркотичного сп'яніння чи ні. Свою позицію вони обґрунтовували тим, що не змогли визначити кількість заборонених речовин у її організмі. Насправді, в Україні ніколи не було потрібно визначати кількість наркотику. Тест налаштований так, що якщо він показує, що в організмі є відповідна речовина, то результат вважається позитивним. І ніяких додаткових досліджень не потрібно", – пояснює Матвєєва.

Тепер адвокати звернулися до правоохоронних органів, щоб вони розслідували таку поведінку експертів.

Другим провадженням займається Держбюро розслідувань. Воно стосується слідчого Волкова, який вів справу Зайцевої та Дронова. Під час суду лікарку-наркологиню, яка оглядала дівчину відразу після ДТП, Олену Федірко довго не могли знайти, щоб привести в суд. Саме вона у своєму висновку написала, що в Олени є ознаки наркотичного сп'яніння. Судді довелося ухвалювати спеціальне рішення, щоб Федірко силою доставили в суд. А поліція довго її розшукувала.

Однак коли зникла Федірко все-таки з'явилася на засідання, то заявила, що слідчий Волков прекрасно знав, де вона перебуває, але чомусь їй не повідомляв про розшук. Також вона запевнила, що діяла за вказівкою Волкова. І попереджала слідчого, що дії зі збирання окремих зразків для аналізу проводяться некоректно.

Зайцева до аварії

"Сукупність цих дій може свідчити про можливий склад кримінального злочину в діях Волкова. Тому було подано заяву, а оскільки він є співробітником правоохоронних органів, то справу зараз розслідує ДБР", – каже Матвєєва.

До речі, Волков досі не відсторонений від роботи.

Нагадаємо, аварія трапилася ввечері 18 жовтня 2017 року на вулиці Сумській у Харкові. Lexus, за кермом якого сиділа 20-річна Олена Зайцева, на величезній швидкості вилетів на перехрестя на червоний сигнал світлофора й зіткнувся із Volkswagen Touareg Геннадія Дронова.

В результаті Lexus відкинуло на тротуар, де перебували пішоходи. Загинули шестеро осіб, ще шестеро отримали травми.

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