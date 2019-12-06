Смерть, скандал із похоронами й навчання піхотинців: як минув тиждень в ООС

За період з 29 листопада до 5 грудня в районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі окупаційними військами був здійснений 41 обстріл українських позицій із забороненої Мінськими угодами зброї. Загинули три військовослужбовці. Поранених не було.

У такий спосіб активність російських окупаційних військ істотно знизилася, порівнюючи з минулим тижнем. Детальніше про головні події ООС – у матеріалі OBOZREVATEL.

Головні події в зоні ООС з 29 листопада до 5 грудня

У п'ятницю, 29 листопада, в районі проведення ООС від кулі ворожого снайпера загинув 26-річний військовослужбовець 8-го батальйону 10-ї Г-штурмової бригади Олексій Капустян. Він був родом із Рівненщини. У героя залишилася мати і 3-річна дочка.

29 листопада в ООС загинув Олексій Капустян Facebook Гощанської РДА

2 грудня з героєм попрощалися в рідному селі Кринички.

2 грудня в селі Кринички Рівненської області попрощалися з Олексієм Капустяном АрміяInform

У неділю, 1 грудня, в районі ООС два військовослужбовці підірвалися на міні. Обидва отримали поранення, несумісні з життям, і померли на місці. Ними виявилися офіцери спецпідрозділу СБУ "Альфа" Денис Волочай і Дмитро Каплунов.

Підполковник Дмитро Каплунов Пресслужба СБУ

Підполковник Денис Волочай Пресслужба СБУ

На загибель захисників відреагував президент Володимир Зеленський. Він висловив слова співчуття й пообіцяв домогтися припинення вогню. Посмертно він присвоїв їм звання Героїв України.

З Денисом Волочаєвим попрощалися 3 грудня в Центрі культури і мистецтв СБУ. У день похорону Героя саркастичним постом у Facebook відзначилася ексзаступниця головного редактора журналу Cosmopolitan Ukraine Євгенія Пліхіна, за що поплатилася посадою.

Тіло загиблого Дмитра Каплунова було викрадено терористами.

У Києві попрощалися з полковником спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ Денисом Волочаєвим Пресслужба СБУ

У вівторок, 3 грудня, в районі ООС на території Донецької області відбулися навчання морської піхоти зі злагодження підрозділів.

У середу, 4 грудня, в Мар'їнці Донецької області продовжилися роботи з відновлення електропостачання. 25 листопада через поривчастий вітер було пошкоджено лінії електропередач. Без електрики залишилися 260 приватних будинків. Того ж дня оперативно було відновлено електропостачання 200 осель.

У четвер, 5 грудня, напередодні Дня Збройних Сил України військовослужбовців привітав командувач Об'єднаних Сил Володимир Кравченко. Делегація Міноборони і Генштабу угруповання "Схід". Найкращі військовослужбовці були нагороджені.

5 грудня генерал-лейтенант Володимир Рапко привітав військовослужбовців угруповання "Схід" із професійним святом Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Того ж дня командувач генерал-лейтенант Володимир Кравченко привітав зі святом волонтерів. "Низький уклін усім небайдужим людям, завдяки яким наш народ стоїть і переможе!" – сказано в привітанні.

На горі Карачун поблизу Слов'янська відбувся мітинг-реквієм пам'яті за загиблими у 2014 році захисниками України.

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