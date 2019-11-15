Смерть школяра в Прилуках: батьки вдалися до відчайдушних заходів. Відео

У Прилуках вирішили ексгумувати тіло загиблого 14-річного Дениса Чаленка.

Батьки підлітка вимагають провести повторну судмедекспертизу, йдеться в сюжеті "ТСН".

Зазначається, що батьки знайшли експертів із Німеччини та людей, готових оплатити дорогі послуги ексгумації. Адже відомо, що після експертизи тіло віддали близьким не повністю – були відсутні деякі фрагменти кісток.

Також кілька днів тому в Прилуках загадково загинув ще один хлопець. 17-річний Олег повісився. У поліції заперечують зв'язок між загиблими, проте мама Чаленка впевнена, ці дві події пов'язані й поліція проводить "зачистку".

Крім цього, батьки Дениса заявили, що Шевченківський суд Києва зобов'язав внести до реєстру досудових розслідувань заяву тата хлопчика про скоєння поряд злочинів посадових осіб, серед яких експерти, що проводили огляд місця загибелі хлопця.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

На Чернігівщині за дивних обставин загинув 14-річний Денис Чаленко. Його знайшли мертвим на залізничній колії. Офіційна версія правоохоронців – нещасний випадок. Однак батьки юнака впевнені, що сина жорстоко вбили, поклавши тіло на рейки, щоб приховати сліди злочину.

У місті Прилуки на Чернігівщині увечері 31 жовтня біля відділу поліції провели акцію протесту з вимогою розслідувати загибель Дениса Чаленка. Активісти кричали "Ганьба!" й палили шини.

Після загибелі підлітка на Чернігівщині керівника місцевої поліції відсторонили від посади. Смерть Дениса Чаленка пов'язують з дітьми київських суддів, через що справа викликала громадський резонанс.

5 листопада в Прилуках попрощалися з 14-річним Денисом Чаленком. Батьки вирішили поховати сина, не чекаючи результатів експертизи.

Пізніше батьки Дениса показали сліди побиття на тілі сина. За їхніми словами, вони можуть свідчити саме про вбивство, а не загибель під колесами поїзда, як стверджує слідство. У поліції ж обіцяли розслідувати смерть підлітка належним чином і навіть долучити до справи Генпрокуратуру.

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