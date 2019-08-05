Как сообщалось ранее, Россия отправила на Донбасс внеочередной "гуманитарный конвой", в состав которого, как бы, вошли медикаменты и медицинское оборудование. Что было на самом деле в этом “составе” понятно и без объяснений. Так что же, реально происходит с медициной в Донецке?

Для разъяснения медицинской схемы в "ДНР", возьмем сеть аптек "Ольвия Медиавест", которая прекратила свою деятельность 16.07.2019 года на основании решения украинского суда. Но это конечно не беда для Ярмоша Андрея Николаевича – руководителя этой сети. Начиная с 2017 года Ярмош начал сотрудничать с "Министерством здравоохранения ДНР" в лице Долгошапко Ольгой Николаевной. Имея большой опыт роботы в фармацевтической сфере, эта парочка начала дурить население продавая поддельные лекарства. Чтобы обеспечить больше доверия покупателей к своей сети, они подменяют препараты украинского производства. В связи с этим, клиенты не догадываются, что под вывеской фармацевтической компании "Дарница" на самом деле выпускаются поддельные лекарства, которые выдаются за оригинальные препараты.

Аптека "Ольвия"

Также эти бизнес партнёры помогают боевикам "ДНР". Одним из основных препаратов который они поставляют это – "Диоксизоль", который предназначен для применения после хирургической обработки ран и ожогов. Конечно же, никто из Украины этот препарат привозить для псевдогероев не будет. Этот фальсифицированный медикамент производиться в Горловке на предприятии "Стиролбиофарм", а после упаковывается уже в оригинальные упаковки фармацевтической компании "Дарница".

Препарат "Диоксизоль"

Поддельные лекарства и растворы для инъекций очень опасны для жизни. Производство медикаментов в ненадлежащих условиях, могут содержать превышающую дозу действующих веществ и не считаются уже лечебными. В последствии такого лечения смерть просто неизбежна.

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