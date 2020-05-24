Смерть нардепа Давиденка: ЗМІ дізналися деталі дня трагедії

У день загибелі народного депутата від групи "Довіра" Валерія Давиденка в його офіс приїжджав його парламентський колега і бізнес-партнер Борис Приходько.

Як пише "Страна" з посиланням на свої джерела в поліції, саме Приходько викликав прибиральницю, яка виявила труп Давиденка.

Валерій Давиденко (ліворуч) і Борис Приходько (праворуч) у Раді

За словами джерела, вчора Давиденко приїхав в офіс вдень, незважаючи на вихідний. Однак це не викликало ні в кого підозр, так як нардеп працював не тільки в будні дні.

Вже ближче до вечора до нього на зустріч приїхав його давній соратник і нардеп з тієї ж групи "Довіра" Приходько. Однак офіс виявився закритим, а сам Давиденко на дзвінки не відповідав.

Приходько нібито запідозрив недобре і попросив викликати прибиральницю, у якої був ключ від офісу. Та, приїхавши на місце роботи, виявила Давиденка мертвим.

Криміналісти взяли змиви з долонь загиблого, щоб встановити, чи пістолет йому підкинули, чи він застрелився сам.

Поки правоохоронці розглядають версію про самогубство Давиденка як пріоритетну.

Борис Приходько був обраний до Ради по мажоритарному округу №210 в Чернігівській області (сам Давиденко пройшов по 208-му округу).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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