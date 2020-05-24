Смерть нардепа Давиденка: ЗМІ дізналися деталі дня трагедії

У день загибелі народного депутата від групи "Довіра" Валерія Давиденка в його офіс приїжджав його парламентський колега і бізнес-партнер Борис Приходько.
Як пише "Страна" з посиланням на свої джерела в поліції, саме Приходько викликав прибиральницю, яка виявила труп Давиденка.
Валерій Давиденко (ліворуч) і Борис Приходько (праворуч) у Раді
За словами джерела, вчора Давиденко приїхав в офіс вдень, незважаючи на вихідний. Однак це не викликало ні в кого підозр, так як нардеп працював не тільки в будні дні.
Вже ближче до вечора до нього на зустріч приїхав його давній соратник і нардеп з тієї ж групи "Довіра" Приходько. Однак офіс виявився закритим, а сам Давиденко на дзвінки не відповідав.
Приходько нібито запідозрив недобре і попросив викликати прибиральницю, у якої був ключ від офісу. Та, приїхавши на місце роботи, виявила Давиденка мертвим.
Криміналісти взяли змиви з долонь загиблого, щоб встановити, чи пістолет йому підкинули, чи він застрелився сам.
Поки правоохоронці розглядають версію про самогубство Давиденка як пріоритетну.
Борис Приходько був обраний до Ради по мажоритарному округу №210 в Чернігівській області (сам Давиденко пройшов по 208-му округу).
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у центрі Києва з вогнепальним пораненням в голову 23 травня був знайдений народний депутат, член групи "Довіра" Валерій Давиденко.
Тіло було виявлено прибиральницею в убиральні його особистого офісу, поруч із ним лежав пістолет.
Попередньою версією загибелі Давиденка є самогубство, проте правоохоронці будуть розглядати й інші версії.
Також з'явилися свіжі фото й відео з місця події.
Місцевий житель розповів, що автомобіль Давиденка з самого ранку стояв біля його офісу.
Також стало відомо, що вікно кабінету народного обранця було відчинено, а в його машині виявили другий пістолет.
Народний депутат від групи "Довіра" Сергій Шахов висловив думку, що його колегу вбили, тому версія про суїцид не має під собою підстав.
Відомо, що раніше Давиденко був головою наглядової ради Державної продовольчо-зернової корпорації України, яка замішана в махінаціях і корупційних скандалах.
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