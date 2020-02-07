Смерть медика, ракети на Азові і осетер: як минув тиждень в ООС

За період з 31 січня по 6 лютого в районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі окупаційними військами було здійснено 76 обстрілів українських позицій із забороненої Мінськими угодами зброї. Загинула військова медикиня, поранення отримали 11 бійців.
З початку року лінію розмежування перетнуло понад мільйон осіб, 58 сімей виїхали з окупованої території. Більш ніж 90 разів окупанти не допускали на непідконтрольну територію спостерігачів ОБСЄ. Детальніше про головні події ООС – у матеріалі OBOZREVATEL.
Головні події в зоні ООС з 31 січня по 6 лютого
Згідно з оприлюдненою статистикою, в січні лінію розмежування перетнули понад мільйон осіб. 58 сімей виїхали з непідконтрольної території.
У січні непідконтрольну територію Донбасу залишили 58 сімей. Інфографіка
Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
Бійці ОС розповіли про поточну обстановку на Луганщині.
У суботу, 1 лютого, в результаті обстрілу з боку російсько-окупаційних військ загинула старша бойова медичка одного з підрозділів Об'єднаних сил сержант Клавдія Ситник. Вона отримала множинні осколкові поранення, несумісні з життям, коли доправляла медикаменти на позицію.
Осиротіла 12-річна дочка. У Клавдії залишилися батьки і молодша сестра.
Клавдія Ситник загинула на Донбасі
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4 лютого Клавдію проводили в останню путь у селі Зачепилівка Харківської області.
Похорон Клавдії Ситник
Суспільне
У неділю, 2 лютого, на полігоні бойової підготовки Приазов'я завершилися навчання підрозділів резерву оперативно-тактичного угруповання "Схід". Мета – відпрацювання навичок з відбиття можливої агресії з боку російських окупаційних військ. На навчаннях був присутній командувач операції Об'єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко.
На Приазов'ї відбулися навчання з відбиття можливої агресії з боку російських окупаційних військ
Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
Навчання на Приазов'ї
Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
У понеділок, 3 лютого, безпілотник спостерігачів ОБСЄ зафіксував новий бліндаж поблизу селища Соснівського, розташованого на непідконтрольній території у 80 кілометрах від Донецька. Спостерігачі з'ясували, що, як мінімум, 6 будівель селища використовуються терористами.
Бійці ОС розповіли про поточну обстановку на Горлівському напрямку.
Прикордонники Донецького і Маріупольського загонів зі складу ОС виявили рибальські пастки, розкладені браконьєрами в акваторії Азовського моря. У них був пеленгас, судак і осетер. "Виявлена риба була повернута в середовище природного існування. Заборонені знаряддя вилову було вилучене", – йдеться у повідомленні.
В Азовському морі виявили пастки браконьєрів
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У вівторок, 4 лютого, командувач операції Об'єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко зустрівся з делегацією Канади, яку очолила канадська посолка в Україні Лариса Галазда. На зустрічі обговорювалися питання співпраці в оборонній сфері.
Командувач ООС зустрівся з канадською делегацією
Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
У середу, 5 лютого, район ООС в Луганській області відвідав заступник голови місії ОБСЄ в Україні Марк Етерінгтон. Він побував на КПВВ "Станиця Луганська".
В районі ООС побував заступник голови місії ОБСЄ Марк Етерінгтон
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Бійці ОС розповіли про поточну обстановку на маріупольському напрямі.
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