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Смерть Комарницького: поліція відреагувала на вимоги Гриценка

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Начальника Вінницької поліції Юрія Педоса відсторонили від виконання службових обов'язків на час розслідування інциденту з правоохоронцями, який спричинив смерть активіста "Громадянської позиції" Олександра Комарницького.

Про це заявив глава Нацполіції Сергій Князєв. Він прийняв рапорт Педоса про звільнення і призначив в.о. начальника Головного управління Нацполіції у Вінницькій області Руслана Мороза.

"Співробітникові поліції, підозрюваному в застосуванні фізичної сили до потерпілого, повідомлено про підозру. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі", – наводить його слова прес-служба.

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Слідство клопотатиме про взяття підозрюваного під варту. Також він буде звільнений з лав поліції, зазначив Князєв.

"Наголошую, що поліція не покриває негідників. Ми докладаємо максимальних зусиль, щоб розслідування було прозоре і швидке. Негідники, що порочать звання поліцейського і дискредитують службу, будуть відповідати перед законом", –– заявив Князєв.

Від виконання службових обов'язків відсторонили ще чотирьох керівників – від начальника територіального відділу поліції до безпосереднього керівника підозрюваного поліцейського. Готуються також документи на звільнення заступника начальника обласної поліції, який відповідав за роботу з особовим складом.

Олександр Комарницький

Олександр Комарницький

Facebook Сергія Гайструка

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гриценко після смерті Комарницького оголосив жорсткі вимоги МВС, наголосивши, що в його партії не дозволять спустити на гальмах розслідування.

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Особи
Анатолій ГриценкоСергій Князєв
Місце
Україна
Тег
Національна поліція України
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