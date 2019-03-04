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"Смерть ходить по п'ятах": ЗСУ завдали потужного удару по терористах "ДНР"

5.1тЧитати матеріал російською

На Донбасі терористи "ДНР" зазнали втрат в результаті обстрілів ЗСУ.

Про це у Facebook повідомив український офіцер Анатолій Штефан, зазначивши, що бойовики постійно приховують кількість загиблих.

"Цікава штука життя, вчора їхав в одній з машин в одному з селищ на фронті. І сьогодні ця машина розбита повністю обстрілом і є загиблі. Смерть ходить по п'ятах, ми вже бачили очі одне одного", — розповів у мережі поплічник терористів Олексій Смирнов.

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Штефан наголосив, що в "ДНР" постійно прибуває поповнення.

"Отже, волонтер російсько-окупаційних військ повідомляє про нових контрактників у бригаді, ввечері Басурін повідомить, що втрат немає. А ми вже знаємо, що є і не одна", — сказав він.

Зазначимо, що терорист Едуард Басурін є заступником начальника "управління народної міліції ДНР".

"Смерть ходить по п'ятах": ЗСУ завдали потужного удару по терористах "ДНР"

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
ДНРЗСУ
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Medved George
Medved George
Лапотники! Переодевайтесь в чистое, она уже идёт за вами!
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Пополнению лугандонов наши бойцы ВСУ обеспечивают ежедневное убавление. Так держать, Герои !!!!
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