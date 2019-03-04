"Смерть ходить по п'ятах": ЗСУ завдали потужного удару по терористах "ДНР"

На Донбасі терористи "ДНР" зазнали втрат в результаті обстрілів ЗСУ.

Про це у Facebook повідомив український офіцер Анатолій Штефан, зазначивши, що бойовики постійно приховують кількість загиблих.

"Цікава штука життя, вчора їхав в одній з машин в одному з селищ на фронті. І сьогодні ця машина розбита повністю обстрілом і є загиблі. Смерть ходить по п'ятах, ми вже бачили очі одне одного", — розповів у мережі поплічник терористів Олексій Смирнов.

Штефан наголосив, що в "ДНР" постійно прибуває поповнення.

"Отже, волонтер російсько-окупаційних військ повідомляє про нових контрактників у бригаді, ввечері Басурін повідомить, що втрат немає. А ми вже знаємо, що є і не одна", — сказав він.

Зазначимо, що терорист Едуард Басурін є заступником начальника "управління народної міліції ДНР".

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