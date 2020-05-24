Убитый народный депутат Давиденко в прошлом возглавлял наблюдательный совет Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ). Гигантского государственного зернотрейдера, замешанного в огромном количестве коррупционных скандалов и махинаций.

В 2012 ГПЗКУ взяла у китайцев кредит в $1,5 млрд, большую часть которого очевидно разворовали. Остаток долга по кредиту — свыше миллиарда долларов, а на счетах корпорации осталось менее 387 млн долл из 1,5 млрд. Этих денег хватит для продолжения регулярных выплат по кредитному договору только до 2021 года. А дальше, судя по всему, будет банкротство и дефолт ГПЗКУ. И расплачиваться с китайцами будет государство, которое гарантировало выплаты.

Пропавшие сотни миллионов долларов ГПЗКУ - тема для отдельного большого расследования. Не знаю, связана ли смерть Давиденко с этой историей или с чем-то другим. Но случившееся очень напоминает череду странных "суицидов" бывших глав ФГИ (некоторые тоже уже успели написать про самоубийство Давиденко). И определенно является поводом для того, чтобы обратить внимание на колоссальную коррупцию в ГПЗКУ. Новой власти уже год, но пока что попыток распутать этот коррупционный клубок и найти пропавшие деньги особо не видно.