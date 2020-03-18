Смерть 33-річної українки з коронавірусом розслідуватиме поліція: що відомо

Причину смерті 33-річної мешканки Чернівецькій області, у якої був діагностований коронавірус, встановлюватиме поліція.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на інформацію пресслужби НПУ. Зазначається, що відповідне провадження уже розпочато.

"Вноситься інформація до ЄРДР за ст. 140 КК – неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником", – йдеться у відповіді відомства.

Зі свого боку заступник голови Національної поліції – начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе додав, що щодо всіх природних смертей правоохоронці відкривають кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).

"Для того, щоб досліджувати всі обставини події і мати можливість провести найширший комплекс слідчих дій. Але в Єдиному судовому реєстрі є спеціальна позначка – природна смерть. Відповідно, після проведення судово-медичної експертизи, коли експерт нам назве причини смерті, буде ухвалюватися рішення про подальше проведення розслідування або закриття кримінального провадження", – пояснив він, передає "Цензор.НЕТ".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Чернівецькій обласній лікарні померла жінка, яка перебувала на стаціонарному лікуванні з підозрою на коронавірус.

Стало відомо, що 33-річна українка в Чернівецькій області померла не від коронавірусу, а через ускладнення, викликаних хронічною патологією.

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