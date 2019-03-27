"Смажили печінку супротивника": у Соловйова видали маразм про ЗСУ

Автор ідеї "русского міра", пропагандист Сергій Кургінян заявив, що українські воїни нібито вривалися у ресторани Донецька і вимагали від кухарів приготувати їм нутрощі терористів.

Збочений фейк рупор Кремля озвучив у ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Так, ми бачили, ми знаємо про тортури дітей, ми знаємо про те, як у ресторани кидали поліетиленові пакети і кричали: "Засмаж мені печінку мого супротивника!". Так, ми бачили таке, від чого мороз по шкірі!" — сказав неадекватний Кургінян.

Сергій Кургінян Скріншот відео

Плодами нездорової уяви вирішив поділитися і ведучий передачі, топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов. Він звинуватив українських захисників у мародерстві і у крадіжці у жителів Донбасу навіть їжі. Більше того, він видав за факт свої домисли про те, що воїни Національної гвардії України навіть нібито вдавалися до масових вбивств заради наживи.

Володимир Соловйов Скріншот відео

"Відверта вульгарність мародерства! Коли розповідають, як з будинків виносили мікрохвильовки з бутербродами всередині, і відправляли в західну Україну! Напис був, що не приймаються посилками пральні машини без злитої води. Тобто, ви прийшли на землю, як ви вважаєте, України і почали грабувати український народ, виносячи з будинків все! Про те, як ви зупиняли машини, і ось ці ваші герої, Нацгвардія, зупиняли машини, які сподобалися, виводили людей, прикопували їх у лісосмузі, а машини відправляли в західну Україну колонами!" — озвучив свої божевільні фантазії скандальний рупор Кремля.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше скандальна російська співачка Юлія Чичеріна, яка є палкою прихильницею терористів "Л/ДНР", зробила маразматичну заяву про українців. За її словами, вони нібито вивозили зі зруйнованих міст Донбасу пральні машинки з білизною і холодильники з їжею.

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