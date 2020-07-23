Служив у ЗСУ, 25 років у поліції: хто такий полковник Шиян, який став заручником у Полтаві

Начальник УКР ГУНП у Полтавській області, полковник поліції Віталій Шиян, якого взяв у заручники чоловік у Полтаві, погрожуючи копам гранатою, –– досвідчений правоохоронець, що служить в органах майже 25 років.

Саме з ним, після переговорів та обміну на утримуваного працівника карного розшуку, зловмисник поїхав на авто в бік Києва. Детальніше про 44-річного полковника пише УНІАН із посиланням на джерела в поліції (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що Віталій Шиян народився 26 вересня 1976 року в Кременчуці. Він має вищу юридичну освіту, зокрема, закінчив Київську національну академію внутрішніх справ України у 2002 році (правознавство, кваліфікація – юрист).

"З 1995 року служив у лавах ЗСУ (Крим, морська піхота). На службі в органах внутрішніх справ з 1996 року", – йдеться в повідомленні.

Полковник Віталій Шиян (unian.ua)

Працював Шиян у патрульно-постовій службі міліції та ВБНОН Кременчуцького міського управління УМВС. У 2008 році став першим заступником начальника Кременчуцького міського управління УМВС, а в 2010-му – начальником Херсонського міськвідділу УМВС. З 2012 року – заступник начальника Київського УБОЗу. З 2013 року працював у Полтаві начальником карного розшуку, згодом наказом міністра внутрішніх справ від 8 червня 2015 року його призначили на посаду начальника Семенівського районного відділу УМВС.

Пізніше Шияна знову перевели в Полтаву, де він дослужився до начальника УКР ГУНП в Полтавській області.

Чоловік одружений, має доньку. Підкреслюється, що в лавах правоохоронних органів Шиян опинився невипадково – його батько теж працював у колишній міліції.

У мережі також віднайшли сюжет місцевого телеканалу в Полтаві. На відео полковник поліції Віталій Шиян зізнається, що під час служби на варті правопорядку для нього головне досягти, щоб у місті було безпечно ходити, і люди жили як у нормальній європейській країні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр внутрішніх справ України Антон Геращенко розповів, що зловмисника в Полтаві, який викрав автомобіль, чинив опір і погрожував підірвати гранату, відпустили разом із заручником на наданому йому авто.