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Служив окупантам РФ: поліція зловила військового-зрадника України

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Поліція повідомила про підозру в дезертирстві колишньому кримському військовослужбовцю, який після анексії півострова перейшов на службу в армію Росії.

Його місцезнаходження правоохоронці встановили в понеділок, 11 березня, передає Головне управління Національної поліції в АР Крим і Севастополі.

Чоловік 1985 р.н. проходив службу у Військово-морських силах Збройних сил України з 2011 року, але в 2014-му перейшов на бік окупантів за контрактом.

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Його передали до військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону, підозрюваному загрожує до 5 років позбавлення волі. Ім'я та прізвище чоловіка не називаються.

Служив окупантам РФ: поліція зловила військового-зрадника України
Служив окупантам РФ: поліція зловила військового-зрадника України
Служив окупантам РФ: поліція зловила військового-зрадника України
Служив окупантам РФ: поліція зловила військового-зрадника України

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Криму затримали громадянина України, звинувативши його в тому, що він нібито спотворив пам'ятник так званим "зеленим чоловічкам".

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Тема
анексія Криму
Місце
УкраїнаСевастополь
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