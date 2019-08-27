Служать на Чорноморському флоті: з'ясувалося, хто побив сім'ю з дитиною в Криму

Кавказці, які побили сім'ю з дитиною на пляжі Севастополя в анексованому Криму, виявилися військовослужбовцями Чорноморського флоту Росії.

Про це із посиланням на джерела в правоохоронних органах пишуть "Примечания".

Відзначається, що після інциденту на місце події прибули ще кілька десятків "бороданів", які оточили натовп і почали тиснути на людей, змушуючи розійтися.

У Криму військові з Росії побили сім'ю з дитиною

Двох чоловіків, яких затримала поліція, передали з органів МВС військовій прокуратурі, яка й продовжить розслідування.

В управлінні "МВС" у Севастополі цю інформацію не підтвердили офіційно, проте заявили, що "матеріали перебувають не у них". Відмовилися коментувати ситуацію і в Чорноморському флоті.

Крим. Понаехавшие кавказці, які жорстоко побили на севастопольському пляжі сім'ю з дитиною, виявилися іхтамнетамі з Чорноморського флоту Мордора. Їх нібито затримали, а справою після резонансу зайнялася військова прокуратура окупантів https://t.co/XK1Jl7xrHi ВІДЕО> https://t.co/hNjxq6iBg6 pic.twitter.com/xoLHWZbRkx - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) August 27, 2019

Як писав OBOZREVATEL, 25 серпня на алеї пляжу "Омега" в Севастополі чоловіки кавказької зовнішності накинулися на сім'ю з дитиною через те, що ті нібито заважали їм проїхати.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!