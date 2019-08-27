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Служать на Чорноморському флоті: з'ясувалося, хто побив сім'ю з дитиною в Криму

4.6т Читати матеріал російською

Кавказці, які побили сім'ю з дитиною на пляжі Севастополя в анексованому Криму, виявилися військовослужбовцями Чорноморського флоту Росії.

Про це із посиланням на джерела в правоохоронних органах пишуть "Примечания".

Відзначається, що після інциденту на місце події прибули ще кілька десятків "бороданів", які оточили натовп і почали тиснути на людей, змушуючи розійтися.

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У Криму військові з Росії побили сім'ю з дитиною

У Криму військові з Росії побили сім'ю з дитиною

Двох чоловіків, яких затримала поліція, передали з органів МВС військовій прокуратурі, яка й продовжить розслідування.

В управлінні "МВС" у Севастополі цю інформацію не підтвердили офіційно, проте заявили, що "матеріали перебувають не у них". Відмовилися коментувати ситуацію і в Чорноморському флоті.

Як писав OBOZREVATEL, 25 серпня на алеї пляжу "Омега" в Севастополі чоловіки кавказької зовнішності накинулися на сім'ю з дитиною через те, що ті нібито заважали їм проїхати.

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Місце
Україна
Теги
Крим Новини Криму
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
этой семье повезло , неповезло маме с дочкой в прошлом году с Украины , поехали после поступления девочки в вуз отдыхать с мамой ----подарок родителей за поступление , 6 человек затащили в подвал и неделю насиловали , а потом довезли до границы и выборосили , мать не стала подымать этот вопрос ----напрасные усилия , дочь в психиатрической больнице , их не убыли специально что бы они рассказали как они борются с биндерами , это в этих иродов так называется борьба с врагом , это птенцы недофюрера . и яркие представители быдла руцкого , недолюди недостраны с недофюрером
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Это паРРаша!
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Донбасс без Крыма нам не нужен! смерть росийским окупантам! войнам до полной победы! Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам!
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Кожедуб ruslan, НАСИЛИЕ В КРЫМУ ОРГАНИЗОВАНО СПЕЦИАЛЬНО ---ЗАПУГАТЬ И ВЛАСТВОВАТЬ ЗАКОН БАНДЫ ВОВЫ БОТОКСА
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