"Слугу народу" підловили на брехні про лобістів у США: оприлюднені докази

Американська лобістська компанія Signal Group Consulting, LLC опублікувала звіт про роботу, яку вона виконала на користь президента України Володимира Зеленського, що в його команді раніше заперечували.

Про це пише "Голос Америки" з посиланням на документ, який був поданий до Міністерства юстиції США.

У звіті йдеться, що американці уклали конракт із Зеленським на співпрацю з 3 квітня по 21 травня 2019 року. Компанія заявила, що виконала всі зобов'язання з "підняття іміджу" й отримала за свої послуги гонорар $60,000 і відшкодування витрат $9,371.80.

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Президент України вказаний у контракті як "Володимир Зеленський – Слуга Народу, за посередництва Маркуса Коена", при цьому Коен написав свою адресу так: Київ, Велика Васильківська, 72 Торговий центр "Олімпійський", 2 поверх.

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Signal Group також показала список консультантів, які були залучені до виконання контракту.

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"Діяльність включала організацію програми громадських зв'язків та зв'язків з урядом, представлення іноземного клієнта американським медіа, організацію медіа інтерв'ю, зустрічей із представниками мозкових центрів і експертами, надання стратегічних консультацій із медіа США й урядових відносин", – йдеться у звіті.

У додатку до документа сказано, що лобісти контактували з офісами конгресменів, сенаторів, Державним Департаментом, мозковими центрами, а предметом листів і дзвінків були домовленості про зустріч.

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Також Signal Group контактувала з медіа організаціями CNN і Washington Post, але повідомлень про інтерв'ю немає.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на офіційній сторінці в Facebook "Команди Зеленського" було опубліковано повідомлення про те, що президент не залучав жодних лобістських компаній чи агентств для організації візиту свого представника до США.

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