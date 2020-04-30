"Слуга народу" Холодов втік на Кіпр від коронавірусу і прогулює Раду: розслідування

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Холодов перед закриттям авіасполучення між країнами в зв'язку з пандемією коронавірусу, полетів на Кіпр і поки не повертався в Україну.

Про це свідчать результати розслідування журналістів проєкту "Схеми" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Як стало відомо, нардеп вилетів до міста Ларнака (Кіпр) 15 березня – за два дні до анонсованого президентом припинення регулярного пасажирського авіасполучення. З тих пір народний депутат не повертався – вже півтора місяці перебуває за межами країни.

"Слуга народу" Холодов втік на Кіпр від коронавірусу

Відзначимо, за цей час парламент п'ять разів збирався на позачергові засідання для ухвалення термінових рішень, пов'язаних у тому числі з заходами протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Схеми

30 березня Холодов пропустив засідання комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, в якому займає пост заступника глави. На наступних засіданнях він брав участь у режимі онлайн.

Схеми

Станом на 29 квітня нардеп залишався на Кіпрі, це підтвердили три незв'язані між собою джерела – одне серед правоохоронців Кіпру з доступом до бази перетину кордону цієї держави, друге – в українській авіакомпанії і третє – в Державній прикордонній службі України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Кіпрі депутат Холодов з дружиною мають у власності маєток біля узбережжя в місті Лімасол. Саме там була зареєстрована кіпрська фірма-власник сотень київських тютюнових МАФів.