"Слуга народу" Холодов втік на Кіпр від коронавірусу і прогулює Раду: розслідування
Народний депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Холодов перед закриттям авіасполучення між країнами в зв'язку з пандемією коронавірусу, полетів на Кіпр і поки не повертався в Україну.
Про це свідчать результати розслідування журналістів проєкту "Схеми" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
Як стало відомо, нардеп вилетів до міста Ларнака (Кіпр) 15 березня – за два дні до анонсованого президентом припинення регулярного пасажирського авіасполучення. З тих пір народний депутат не повертався – вже півтора місяці перебуває за межами країни.
Відзначимо, за цей час парламент п'ять разів збирався на позачергові засідання для ухвалення термінових рішень, пов'язаних у тому числі з заходами протидії поширенню коронавірусної інфекції.
30 березня Холодов пропустив засідання комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, в якому займає пост заступника глави. На наступних засіданнях він брав участь у режимі онлайн.
Станом на 29 квітня нардеп залишався на Кіпрі, це підтвердили три незв'язані між собою джерела – одне серед правоохоронців Кіпру з доступом до бази перетину кордону цієї держави, друге – в українській авіакомпанії і третє – в Державній прикордонній службі України.
Як повідомляв OBOZREVATEL, на Кіпрі депутат Холодов з дружиною мають у власності маєток біля узбережжя в місті Лімасол. Саме там була зареєстрована кіпрська фірма-власник сотень київських тютюнових МАФів.