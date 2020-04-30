Головна Новини
30 квітня • оновлено в 07:35
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Слуга народу" Холодов втік на Кіпр від коронавірусу і прогулює Раду: розслідування

965
Читати матеріал російською

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Холодов перед закриттям авіасполучення між країнами в зв'язку з пандемією коронавірусу, полетів на Кіпр і поки не повертався в Україну.

Про це свідчать результати розслідування журналістів проєкту "Схеми" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Як стало відомо, нардеп вилетів до міста Ларнака (Кіпр) 15 березня – за два дні до анонсованого президентом припинення регулярного пасажирського авіасполучення. З тих пір народний депутат не повертався – вже півтора місяці перебуває за межами країни.

"Слуга народу" Холодов втік на Кіпр від коронавірусу

"Слуга народу" Холодов втік на Кіпр від коронавірусу

Відзначимо, за цей час парламент п'ять разів збирався на позачергові засідання для ухвалення термінових рішень, пов'язаних у тому числі з заходами протидії поширенню коронавірусної інфекції.

"Слуга народу" Холодов втік на Кіпр від коронавірусу і прогулює Раду

Схеми

30 березня Холодов пропустив засідання комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, в якому займає пост заступника глави. На наступних засіданнях він брав участь у режимі онлайн.

"Слуга народу" Холодов втік на Кіпр від коронавірусу і прогулює Раду

Схеми

Станом на 29 квітня нардеп залишався на Кіпрі, це підтвердили три незв'язані між собою джерела – одне серед правоохоронців Кіпру з доступом до бази перетину кордону цієї держави, друге – в українській авіакомпанії і третє – в Державній прикордонній службі України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Кіпрі депутат Холодов з дружиною мають у власності маєток біля узбережжя в місті Лімасол. Саме там була зареєстрована кіпрська фірма-власник сотень київських тютюнових МАФів.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Карантин в Україні
Особа
Андрій Холодов
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
7
0
Смішно
0
Цікаво
5
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Розслідування

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 9866.

    Вилікувалися: 1103. Померли: 250.

  • У світі захворіли вже більше 3,2 мільйона осіб, загинули – майже 227 тисяч.

  • Ляшко заявив про унікальний підхід України в боротьбі з пандемією.

  • Лікарі назвали простий спосіб профілактики коронавірусу: вистачить 10 хвилин.

  • Ліки від раку протестують на 120 хворих коронавірусом в Британії. Кажуть, вистачить 1 пігулки на добу.

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги