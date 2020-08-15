"Слуга народу" Герус напав на журналістку в Туреччині. Відео інциденту

Нардеп від "Слуги народу" і глава парламентського комітету з енергетики Андрій Герус напав на журналістку Дарину Сметанко.

Як передає "Україна 24", конфлікт стався на курорті в Туреччині. Його помітили в готелі, який пропонує віп-вілли з власним басейном, терасою, сауною, гардеробною кімнатою і окремою кімнатою для персоналу. За шість ночей такого відпочинку потрібно заплатити близько 10 тисяч євро.

Журналістка поцікавилася, скільки йому обійшовся такий відпочинок і запитала, чи не соромно нардепу. Герус відповів, що "все можна побачити на сайті турагенції", а пізніше відібрав у журналістки посвідчення, що є перешкоджанням журналістській діяльності – стаття 171 Кримінального кодексу України.

Як передає джерело, нардеп викликав поліцію, щоб не відповідати на запитання журналістів, а вони в свою чергу спробували зв'язатися з консулом України в Туреччині. В результаті Герус після довгих умовлянь повернув журналістці відібране посвідчення, але заборонив його знімати.

Як писав OBOZREVATEL, Печерський районний суд Києва 13 серпня зобов'язав Офіс генерального прокурора України порушити кримінальне провадження щодо несплати головою комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, Андрія Геруса податків на суму 4,3 млн грн.