'Слуга' Куницький подавав в Раду законопроекти під бізнес-партнера – ЗМІ

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Куницький за рік подав два законопроекти, які прямо стосуються ринку електромобілів і електрозарядних станцій. Сам парламентар тісно пов'язаний з мережею "зелених" автозаправок AutoEnterprise.

Як сказано в розслідуванні журналістів "Слідство.Інфо", засновник фірми Дмитро Ніконов називав нардепа своїм другом, однак запевняв, що відношення до бізнесу той не має. Хоча Куницький фігурував у ЗМІ як директор з розвитку AutoEnterprise і отримував дохід від пов'язаної з нею компанії.

Зв'язок Ніконова з Куницьким також простежується в соціальних мережах. У Facebook у них чимало спільних фото. За словами Ніконова, він подружився з Куницьким близько п'яти років тому.

Ніконов і Куницький. Фото - соцмережі

"Я просто підписником у нього був. У нього ж канал серйозний на ютубі. На хабарах ментів ловив. Потім я з ним познайомився і ми замовляли рекламу офіційно у нього. Потім подружився з ним. За рекламу він більше грошей не брав, наскільки я пам'ятаю. Сказав: "Дімон, ну не буду я за рекламу електромобілів брати за саму цю ідею. Не можу за це брати". І все", – розповів Ніконов.

При цьому зараз Ніконов є помічником нардепа на громадських засадах і відвідує Верховну Раду.

У вересні минулого року Куницький особисто ініціював законопроект "щодо нормування і створення умов для розвитку мереж зарядних станцій для електричних транспортних засобів". Пізніше він подав ще один законопроект, за визначенням електромобілів, зарядних станцій і створення умов для переходу на екологічний транспорт до 2030 року. Однак в підсумку обидва проекти були зняті з розгляду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Куницький скаржився, що його нібито не допустили до роботи в Комітеті з питань правоохоронної діяльності.