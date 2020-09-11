Слова Пукача про причетність Кучми і Литвина до вбивства Гонгадзе зникли з матеріалів справи, – адвокат

З матеріалів кримінальної справи про вбивство Георгія Гонгадзе зникли слова засудженого ексгенерала МВС Олексія Пукача про причетність до нього другого президента України Леоніда Кучми й ексголови Верховної Ради Володимира Литвина.

Про це заявила на пресконференції в УНІАН адвокатка потерпілих Тетяна Костіна. Вона звернулася до президента України Володимира Зеленського із закликом довести справу до кінця.

Костіна нагадала, що до відповідальності досі не притягнуто як замовників убивства Гонгадзе, так і замовників замаху на народного депутата II і III скликань ВР Олександра Єльяшкевича та викрадення і побиття журналіста Олексія Подольського, чиї інтереси вона представляє.

Адвокатка заявила, що незважаючи на те, що виконавці цих злочинів різні, усі вони "обгрунтовано пов'язані з тодішнім президентом Леонідом Кучмою".

"Відомі всьому світу слова Пукача, що вирок суду буде йому зрозумілий, тільки коли на лаві підсудних з ним будуть сидітимуть Кучма і Литвин, у матеріалах справи відсутні", – заявила Костіна.

На її думку, ці слова навмисно не внесли до справи для того, щоб Кучма і Литвин, який у 1999-2002 роках очолював Адміністрацію президента, могли уникнути відповідальності.

Костіна закликала Зеленського зробити так, щоб винні в замовленні цих трьох злочинів опинилися на лаві підсудних.

Засновник інтернет-видання "Українська правда" Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року, а 2 листопада в Таращанському лісі було виявлено обезголовлене тіло, в якому визнали Гонгадзе.

Лише через кілька місяців, у лютому 2001 року, було порушено кримінальну справу за статтею "Умисне вбивство". Ще через 8 років, у 2009 році, були знайдені останки черепа, які також належали Георгію.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України – Валерія Костенка, Миколу Протасова й Олександра Поповича. Їх засудили до позбавлення волі на термін від 12 до 13 років.

У січні 2013 року до довічного ув'язнення за вбивство журналіста був засуджений колишній начальник департаменту зовнішнього спостереження МВС, генерал Олексій Пукач.

Гонгадзе поховали 22 березня 2016 в Києві на території церкви Миколи Набережного.

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