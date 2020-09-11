Слідство пом'якшило статтю ексчиновниці Офісу президента, яку піймали на хабарі

Антикорупційні органи України змінили кваліфікацію кримінального провадження проти колишньої чиновниці Офісу президента Світлани Кондзелі і ексзаступниці міністра культури Вікторії Лісничої з хабарництва на шахрайство.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура 23 червня закрила кримінальне провадження в частині "вимагання неправомірної вигоди" і вручила нову підозру про "шахрайство", повідомляє "Українська правда" з посиланням на рішення суду.

Слідство дійшло до висновку, що в матеріалах справи немає доказів підбурювання до хабара: фігуранти намагалися ввести в оману людину, з якого хотіли отримати гроші, і говорили про свою нібито впливовість.

Також прокурор визнав, що до вказаних розмов не причетні будь-які інші особи, крім безпосередньо підозрюваних у шахрайстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національне антикорупційне бюро в листопаді 2019 року повідомило про підозру директорці департаменту Офісу президента Світлані Кондзелі і колишній заступниці міністра культури Вікторії Лісничій у вимаганні неправомірної вигоди в розмірі 300 тисяч доларів з фізичної особи за сприяння в призначенні на керівну посаду в НАК "Нафтогаз України".