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Слідство пом'якшило статтю ексчиновниці Офісу президента, яку піймали на хабарі

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Розслідування
2,8 т.
Світлані Кондзелі повідомили про нову підозру

Антикорупційні органи України змінили кваліфікацію кримінального провадження проти колишньої чиновниці Офісу президента Світлани Кондзелі і ексзаступниці міністра культури Вікторії Лісничої з хабарництва на шахрайство.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура 23 червня закрила кримінальне провадження в частині "вимагання неправомірної вигоди" і вручила нову підозру про "шахрайство", повідомляє "Українська правда" з посиланням на рішення суду.

Слідство дійшло до висновку, що в матеріалах справи немає доказів підбурювання до хабара: фігуранти намагалися ввести в оману людину, з якого хотіли отримати гроші, і говорили про свою нібито впливовість.

Також прокурор визнав, що до вказаних розмов не причетні будь-які інші особи, крім безпосередньо підозрюваних у шахрайстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національне антикорупційне бюро в листопаді 2019 року повідомило про підозру директорці департаменту Офісу президента Світлані Кондзелі і колишній заступниці міністра культури Вікторії Лісничій у вимаганні неправомірної вигоди в розмірі 300 тисяч доларів з фізичної особи за сприяння в призначенні на керівну посаду в НАК "Нафтогаз України".

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