Слідство підтвердило: Boeing-777 був збитий з російського "Бука"

Розслідування об'єднаної слідчої групи у справі про катастрофу збитого в небі над Донбасом у липні 2014 року малайзійського Boeing-777 підтвердило, що літак був збитий з установки "Бук", що потрапила з РФ на непідконтрольну територію Донбасу.

Про це заявив представник об'єднаної слідчої групи з розслідування аварії МН17 (з кримінальної поліції Нідерландів) Вілберт Паулсен на прес-конференції цієї групи у Гаазі 24 травня, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, були проаналізовані знімки, які фіксували пересування цього "Бука".

"Ми проаналізували всі доступні нам картинки і зображення, і нам вдалося зняти відбитки пальців зі снарядів, з яких був збитий літак. І ми розуміємо, що ці снаряди збігаються з тими, які належать військовим бригадам Російської Федерації", - сказав він.

Установка була приписана до 53-ї зенітної ракетної бригади ППО Збройних сил РФ.

За словами представника групи, над розслідуванням обставин катастрофи працює щонайменше кілька сотень людей.

"Ми розуміємо, що багато попередніх результатів вже було оприлюднено... Ми просто збираємо факти і перевіряємо їх ще ретельніше, ніж робили це раніше", - додав він.

Керівник федеральної поліції Австралії Дженніфер Хурст розповіла, що літак був збитий ракетою серії 9М38.

Частину ракети, де був розміщений двигун ракети, знайшли на території України у вересні 2016 року.

"На оболонці був знайдений номер, який вказує на код виробника, - підприємство розташоване в Московській області, рік виробництва - 1986, також вказано серійний номер ракети", - сказала вона.

Згідно з кодом на корпусі, ракета виготовлена ​​у 1986 році на Долгопрудненському науково-виробничому підприємстві.

Ще два коди слідчі не змогли розшифрувати, і закликають допомогти всіх, хто щось знає про ці шифри.

У свою чергу, глава Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що українська сторона повністю підтримує висновок, який зробила спільна слідча група про причетність ракетного комплексу "Бук" до 53-ї бригаді Збройних сил Російської Федерації.

Грицак також розповів, що слідство встановило причетних до краху МН17.

Також слідство опублікувало докази і повний текст звіту.

У свою чергу Європейська комісія закликала Росію до повної співпраці для встановлення винних у катастрофі.

У Міноброни ж Росії висновки розслідування назвали "підробками і фейками" СБУ.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року у Донецькій області був збитий пасажирський літак Boeing 777 компанії "Malaysia Airlines", який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. В результаті загинули 298 осіб, серед них діти.

Терористи "ДНР" заявляли, що під Торезом вони збили військовий літак української армії. Пізніше ці повідомлення були видалені.

У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак MH17 був збитий ракетою з комплексу "Бук", привезеного з Росії в Первомайський район Донецької області, який на момент катастрофи вже перебував під контролем терористів.