Слідом за "ДНР": терористи "ЛНР" зібралися розширити кордони

Ватажок терористів "ЛНР" Леонід Пасічник заявив, що незабаром "народна рада" псевдореспубліки ухвалить "закон про держкордон".

Анонс скандального документа військовий злочинець зробив 17 грудня, передає підконтрольний окупантам медіаресурс.

"Ухвалений у "ДНР" закон про держкордон закріплює волевиявлення жителів Донецької області. Найближчим часом аналогічний закон набуде чинності і у нас", – пообіцяв Пасічник.

"ЛНР" Сайт окупантів

Ватажок терористів уїдливо додав, що "референдум" 2014 року, який пройшов на території Донецької та Луганської областей, нібито підтвердив небажання жителів ОРДЛО жити в Україні після Майдану, яку він назвав "необандерівською".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці листопада у "ДНР" встановили нові кордони "республіки". Тепер вона нібито обмежується Донецькою областю. Відповідне рішення ухвалив так званий "парламент ДНР" і навіть намалював міфічну "карту" нових територій.

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