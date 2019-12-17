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17 грудня • оновлено в 17:25
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Слідом за "ДНР": терористи "ЛНР" зібралися розширити кордони

1.6т
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Ватажок терористів "ЛНР" Леонід Пасічник заявив, що незабаром "народна рада" псевдореспубліки ухвалить "закон про держкордон".

Анонс скандального документа військовий злочинець зробив 17 грудня, передає підконтрольний окупантам медіаресурс.

"Ухвалений у "ДНР" закон про держкордон закріплює волевиявлення жителів Донецької області. Найближчим часом аналогічний закон набуде чинності і у нас", – пообіцяв Пасічник.

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"ЛНР"

"ЛНР"

Сайт окупантів

Ватажок терористів уїдливо додав, що "референдум" 2014 року, який пройшов на території Донецької та Луганської областей, нібито підтвердив небажання жителів ОРДЛО жити в Україні після Майдану, яку він назвав "необандерівською".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці листопада у "ДНР" встановили нові кордони "республіки". Тепер вона нібито обмежується Донецькою областю. Відповідне рішення ухвалив так званий "парламент ДНР" і навіть намалював міфічну "карту" нових територій.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Леонід Пасічник
Місце
Україна Луганськ
Тег
Новини ЛНР
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Где лугандоны могут расширить границы, так это только на своих кладбищах. Хотя, эти выплядки, и в два и в три слоя могут гнить
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Олексий Юлия
Олексий Юлия
Если расширение, то за счёт рюських территорий в сторону Китая!
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Так и будет))) А вы скачите дальше и выше
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