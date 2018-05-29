Слідком РФ пригрозив "не залишити без уваги" вбивство Бабченка

Слідчим комітетом Росії порушено кримінальну справу про вбійстве російського громадянина Аркадія Бабченка в Києві.

Про це сказано на офіційному сайті російського відомства.

"За останні кілька років на території України були вбиті вже кілька російських громадян: журналіст Павло Шеремет, екс-депутат Денис Вороненко. Слідчий комітет не має наміру залишати без уваги жорстокі злочини відносно громадян Росії", - йдеться в заяві офіційного представника СК Росії Петренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в МВС однією з перших версій вбивства журналіста озвучили дії російських спецслужб.