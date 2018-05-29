УкрEngРус
Реєстрація
ГоловнаБлоги

Слідком РФ пригрозив "не залишити без уваги" вбивство Бабченка

3.3тЧитати новину російською

Слідчим комітетом Росії порушено кримінальну справу про вбійстве російського громадянина Аркадія Бабченка в Києві.

Про це сказано на офіційному сайті російського відомства.

"За останні кілька років на території України були вбиті вже кілька російських громадян: журналіст Павло Шеремет, екс-депутат Денис Вороненко. Слідчий комітет не має наміру залишати без уваги жорстокі злочини відносно громадян Росії", - йдеться в заяві офіційного представника СК Росії Петренко.

Новини
Убили в другій день народження: останній пост Бабченко став пророчим

Як повідомляв OBOZREVATEL, в МВС однією з перших версій вбивства журналіста озвучили дії російських спецслужб.

Читайте всі новини по темі "Вбивство Аркадія Бабченка" на сайті "Обозреватель".

Тема
Вбивство Аркадія Бабченка
Особа
Аркадій Бабченко
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
17
1
Смішно
1
Цікаво
4
Сумно
18
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги