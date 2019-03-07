Сліди від задушення й укуси: в Одесі загадково загинула дівчина

В Одесі 20-річна дівчина за дивних обставин загинула, випавши з вікна 11-поверху.

Трагедія трапилася 2 березня, проте набула розголосу тільки в четвер, 7 березня, оскільки родичі відмовилися вірити у версію поліції з суїцидом. Про це написала в Facebook одеситка Марія Бодяк.

"Близько 23:00 за адресою вул. Генерала Бочарова, 30, за версією хлопця Христини Бабенко, вона вистрибнула з 11-го поверху з вікна його квартири. Бентежить: немає ніде часу смерті, судмедекспертиза не називає причини смерті, слідчі не виходять на зв'язок і не викликають родичів для надання свідчень, речі загиблої не віддають матері", – написала вона.

Христина Бабенко Facebook Марія Бодяк

Жінка наголосила, що на нестиковки в версії слідчих вказують пошкодження на тілі дівчини. "За словами хлопця Христини, вона сама вистрибнула з вікна. Але на шиї у загиблої були сліди від задухи, на обличчі синці, ребра зламані, на правій руці укус і збиті всі кісточки на пальцях", – розповіла одеситка.

У коментарях радник начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк повідомив, що наразі проводиться розслідування і з'ясовуються всі обставини трагедії.

"За цим фактом 2 березня було розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 115 КК України з позначкою "самогубство". З огляду на заборону порушення таємниці слідства, і з того, що можна оприлюднити публічно, можу повідомити наступне. Наразі, на підставі судмедекспертизи, показань свідків, результатів допиту судмедексперта, можна стверджувати, що слідів боротьби на тілі загиблої немає, тілесні ушкодження характерні для падіння з великої висоти, і від зіткнення з блоком кондиціонера на своєму останньому смертельному шляху до землі. Водночас перевіряються всі можливі версії й обставини події, зокрема, чи не стала нещасна дівчина жертвою насильства", – написав він.

Христина Бабенко Фото з соцмереж

Як зазначив судово-медичний експерт Борис Яворський, остаточні висновки про причинно-наслідкові зв'язки робити поки рано.

"Ми виявляємо ушкодження, описуємо їх, встановлюємо причинний зв'язок між ушкодженнями та смертю. Однак на питання: вбивство це, самогубство або нещасний випадок, шукає відповідь слідство й остаточно встановлює суд. Саме тому в представленому лікарському свідоцтві про смерть у п. 9 підкреслено варіант "пошкодження з невизначеними намірами".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Житомирі 16 лютого на території приватного будинку були виявлені тіла двох жінок із ознаками насильницької смерті.

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