"Сліди не від поїзда!" Батьки навели докази вбивства 14-річного підлітка з Прилук. Фото

Батьки 14-річного Дениса Чаленка, який загинув за таємничих обставин у Прилуках на Чернігівщині, показали сліди побиття на тілі сина.

За їхніми словами, вони можуть свідчити саме про вбивство, а не загибель під колесами поїзда, як переконує слідство. Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

У поліції все ще обіцяють розслідувати смерть хлопчика належним чином і навіть долучити до справи Генпрокуратуру.

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"Процесуальне керівництво здійснюватиметься Генеральною прокуратурою. Перший заступник генпрокурора надасть групу прокурорів із ГПУ", – наголосив заступник глави Нацполіції, начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе.

Нині справу розслідують за статтею "порушення правил дорожнього руху". Однак, за словами правоохоронців, після результатів експертизи стаття може бути перекваліфікована на "умисне вбивство".

Батьки навели докази вбивства 14-літнього підлітка з Прилук Скріншот із відео

Зазначається, що 8 листопада мають проводити слідчий експеримент із залученням такого ж поїзда, під колесами якого нібито загинув Денис.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

На Чернігівщині за дивних обставин загинув 14-річний Денис Чаленко. Його знайшли мертвим на залізничній колії. Офіційна версія правоохоронців – нещасний випадок. Однак батьки юнака впевнені, що сина жорстоко вбили, поклавши тіло на рейки, аби приховати сліди злочину.

У місті Прилуки на Чернігівщині ввечері 31 жовтня біля відділу поліції провели акцію протесту з вимогою розслідувати загибель Дениса Чаленка, з якою пов'язують дітей київських суддів. Активісти кричали "Ганьба!" і палили шини.

Після загибелі підлітка на Чернігівщині керівника місцевої поліції усунули з посади. Смерть Дениса Чаленка пов'язують із дітьми київських суддів, через що справа викликала громадський резонанс.

5 листопада у Прилуках попрощалися із 14-річним Денисом Чаленком. Батьки вирішили поховати сина, якого мертвим виявили на залізничних коліях, не чекаючи на результати експертизи.

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