Сліди крові та перекопана земля: з'явилися нові подробиці загадкової смерті школяра в Прилуках

У Прилуках Чернігівської області триває громадський протест через загибель 14-річного Дениса Чаленка, якого знайшли мертвим на залізничній колії. Обурені бездіяльністю поліції люди днями стоять під будівлею місцевого райвідділу, а раніше навіть палили шини, вимагаючи справедливого розслідування.

Проте слідство все ще розглядає справу за статтею "Необережне поводження з транспортним засобом". Про нові подробиці резонансної історії повідомили батьки школяра в коментарях "Фактам".

Як відомо, тіло підлітка виявили між рейками 29 жовтня. Правоохоронці одразу заявили, що хлопця збив поїзд. Мовляв, він ішов у навушниках просто посеред колії і не почув звуку локомотива, що наближався, а машиніст не встиг загальмувати. Ось тільки травми, виявлені на тілі дитини, суперечать цій версії. Першими про це заговорили батьки Дениса, і зараз їх підтримує весь місто, допомагаючи добитися справедливості.

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За словами батька Дениса, у його сина були підбиті обидва ока, надірване вухо і пробитий череп. Медики, обстеживши тіло підлітка після трагедії, теж підтвердили здогади батьків, повідомивши, що він помер за декілька годин до того, як проїхав поїзд. Помічник машиніста заявив, що локомотив школяра не збивав, ба більше, за його словами, дитина вже лежала на колії.

"Поліцейські всіляко намагаються зам'яти справу. Вони не визнають очевидних доказів. Ми з родичами і адвокатом неодноразово оглядали місце події та околиці. Приблизно за двісті метрів від залізничних колій, на яких знайшли Дениса, виявили сліди крові. Їх було багато, вони вели до приватного сектору. А обривалися на невеликій ділянці, де зараз перекопана земля. Це явно було зроблено всього декілька днів тому", – розповів батько загиблого підлітка Віктор Чаленко.

Кров Дениса на залізничних коліях ТСН

Через це батьки й підозрюють, що хтось просто замітав сліди. Також припускають, що, можливо, на цьому місці Дениса і вбили, а потім на автомобілі привезли вже до залізничних колій і поклали між рейками.

Правоохоронці цих доказів не приймають. Як і того факту, що напередодні трагедії Денису Чаленку надходили погрози від хлопців, яких пов'язують із дітьми київських суддів.

"У поліції дійсно не хотіли навіть чути інших версій. Загиблий був по-звірячому побитий. Я сам бачив тіло, і це страшно. Там очевидні побої, до того ж удари явно наносив професіонал. У хлопчика перебиті суглоби – це говорить про те, що нападники знали, куди бити. А ребра цілі, що було б абсолютно неможливо, якби його переїхав поїзд", – підтвердив адвокат сім'ї Чаленків Володимир Білик.

Батьки продемонстрували докази вбивства 14-річного підлітка з Прилук ТСН

За його словами, після огляду тіла Дениса, місця події та околиць, він відправився до начальника слідства, але той до нього навіть не вийшов.

"Коли потрапив на прийом до глави міськвідділу поліції і вже в його присутності запитав у начальника слідства, кого він покриває, той явно злякався. Мабуть, я застав його зненацька. В очах читався такий переляк, що керівник міськвідділу попросив його вийти з кабінету. Начальника слідства одразу відсторонили від справи, а потім він подав рапорт про звільнення. Погодьтеся, все це дуже дивно", – додав адвокат.

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До всього іншого, батьків загиблого підлітка визнали потерпілими тільки після масових протестів у Прилуках.

"Люди ледь не спалили райвідділ. Сам випадок загибелі Дениса сколихнув усе місто. А відмова поліції визнати очевидні речі стала останньою краплею", – підкреслив батько школяра.

Зараз сім'я Чаленків чекає висновку судмедекспертизи, зазначаючи: рідні досі не можуть усвідомити, що Дениса більше немає.

5 листопада у Прилуках попрощалися із Денисом Чаленком ТСН

"Я не зможу спокійно спати, поки не знайду вбивць свого сина. Повинен зробити це заради пам'яті Дениса. Ні ми з дружиною, ні наші доньки досі, напевно, до кінця не усвідомили, що його немає. Наші донечки ще зовсім маленькі. Одній – три рочки, інший – п'ять. Коли все це трапилося, ми відвезли дівчаток до кумів. Пізніше п'ятирічна Софійка розповіла мені, що, коли вона ще не знала про смерть брата, у неї було дивне видіння. "Ми грали, і раптом я побачила, як до нас на червоній кульці прилетів Деня. Він сказав мені, щоб ми слухалися батьків і що я тепер за старшу. Його бачила тільки я". Можливо, син у такий спосіб дійсно дав зрозуміти, що він поряд? Я молюся, щоб він мені наснився і дав якусь підказку. Злочинці не повинні залишитися безкарними", – поділився криком душі Віктор Чаленко.

Зазначається, що місцеперебування хлопця, який напередодні погрожував Денису, достовірно не відомо. Хоча місцеві жителі написали у Facebook, що увечері 29 жовтня бачили його автомобіль біля залізничного вокзалу. Тому в Прилуках стверджують, що не дадуть поліції без належного розслідування просто закрити справу про загадкову загибель 14-річного школяра.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

На Чернігівщині за дивних обставин загинув 14-річний Денис Чаленко. Його знайшли мертвим на залізничній колії. Офіційна версія правоохоронців – нещасний випадок. Однак батьки юнака впевнені, що сина жорстоко вбили, поклавши тіло на рейки, щоб приховати сліди злочину.

У місті Прилуки на Чернігівщині увечері 31 жовтня біля відділу поліції провели акцію протесту з вимогою розслідувати загибель Дениса Чаленка. Активісти кричали "Ганьба!" і палили шини.

Після загибелі підлітка на Чернігівщині керівника місцевої поліції відсторонили від посади. Смерть Дениса Чаленка пов'язують із дітьми київських суддів, через що справа викликала громадський резонанс.

5 листопада у Прилуках попрощалися із 14-річним Денисом Чаленком. Батьки вирішили поховати сина, не чекаючи результатів експертизи.

Пізніше батьки Дениса показали сліди побиття на тілі сина. За їхніми словами, вони можуть свідчити саме про вбивство, а не загибель під колесами поїзда, як стверджує слідство. У поліції ж обіцяли розслідувати смерть підлітка у належний спосіб і навіть долучити до справи Генпрокуратуру.

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