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Сліди іклів на шиї: у моторошному вбивстві тату-майстра в Тернополі трапився новий поворот

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Тернопільський суд обрав запобіжний захід підозрюваному в гучному вбивстві 27-річної дівчини-майстра тату Тетяни Подашевської у вигляді двох місяців без права на заставу.

Як ідеться в сюжеті ТСН, 25-річного Андрія Горбатюка розшукували після того, як тіло дівчини з численними ножовими пораненнями знайшли в її квартирі в Тернополі 16 квітня.

Підозри одразу впали на її приятеля. Він нібито зізнався матері у вбивстві, взяв із дому гроші і зник. Чоловіка знайшли за допомогою камери спостереження, яка зняла його на львівському автовокзалі.

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Сліди іклів на шиї: у моторошному вбивстві тату-майстра в Тернополі трапився новий поворот

"У суді він поводився спокійно, в основному мовчав і у всьому погоджувався з адвокатом", – пишуть журналісти.

Посилаючись на власні джерела, вони додають, що у вбитої дівчини знайшли на шиї характерні сліди, немов від укусів іклами.

Як писав OBOZREVATEL, раніше поліція оголосила Горбатюка в розшук. Однією з відмінних рис підозрюваного є очі з тату та зуби-ікла. Підозрюваний був затриманий поліцією у Львові.

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Тема
Кримінал
Місце
УкраїнаТернопіль
Теги
вбивствовидео
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