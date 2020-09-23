Слідчого СБУ викрили на вимаганні $30 тисяч

Борис Бондар Розслідування 16:15, 23.09.2020 Оновлено: 17:08, 23.09.2020

Слідчому Управління СБУ в Донецькій і Луганській областях повідомили про підозру у вимаганні $30 тисяч хабара.

Про це повідомили в пресцентрі Офісу генерального прокурора. Правоохоронця підозрюють в скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст.368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

За даними слідства, протягом лютого-березня 2020 року слідчий вимагав у підозрюваного в кримінальному провадженні хабар за зміну правової кваліфікації складу кримінального злочину.

Також він обіцяв посприяти в укладанні угоди про визнання винуватості та повернення вилученого майна.

До суду подано клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою і відсторонення його від посади.

Слідчому Управління СБУ повідомили про підозру у вимаганні хабара.
Пресцентр Офісу генпрокурора
Слідчий вимагав у підозрюваного хабар за зміну кваліфікації складу злочину.
Пресцентр Офісу генпрокурора
Також він обіцяв посприяти в укладанні угоди про визнання винуватості.
Пресцентр Офісу генпрокурора

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Полтаві затримано слідчий Державного бюро розслідувань, оперуповноважений поліції і їх спільник за фактом вимагання та отримання хабара.

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