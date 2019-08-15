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Слідчий найняв кілера: жахливі подробиці НП в Запоріжжі

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У Запорізькій області силовики затримали слідчого одного з відділів поліції, який замовив вбивство чоловіка.

Як повідомили в Службі безпеки України, оперативники отримали інформацію, що майор поліції через посередника підшукував серед осіб з кримінальним минулим виконавця для скоєння вбивства. Було встановлено, що поліцейський замовив місцевого жителя, який нібито образив його близького родича (за даними Генпрокуратури замовником була інша особа).

Надалі оперативники вивели замовника і посередника на умовного "кілера". За вбивство поліцейський пропонував чотири тисячі доларів.

"Співробітники здійснили імітацію вбивства чоловіка в його власному будинку. Після цього було зроблено постановочні фото з "тілом жертви", – відзначили в пресслужбі відомства.

момент затримання

момент затримання

СБУ

За даними Державного бюро розслідувань, після того, як організатору показали фотографію нібито вбитого чоловіка, він передав першу частину суми – дві тисячі доларів.

"У разі успішного виконання завдання організатор мав намір залучити виконавця і посередника до вбивства ще однієї людини", – відзначили в ДБР.

Слідчий найняв кілера: жахливі подробиці НП в Запоріжжі
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Правоохоронці затримали посередника в центрі Запоріжжя. Відразу ж після цього біля місця роботи був затриманий організатор злочину, який працює слідчим в Шевченківському відділі поліції ГУНП в Запорізькій області.

За даними видання "Время новостей", замовника вбивства звуть Хілал Б.

момент затримання

момент затримання

СБУ

момент затримання

момент затримання

СБУ

В рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 15 п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України вирішується питання про оголошення фігурантам справи про підозру у вчиненні злочину і обрання запобіжного заходу. Санкція статті – до 15 років позбавлення волі.

В операції по розкриттю і затримання злочинців брали участь співробітники СБУ, Генпрокуратури та слідчі територіального управління ДБР в Мелітополі.

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Раніше повідомлялося, що правоохоронці Мелітополя потрапили в поле зору OBOZREVATEL під час журналістського розслідування про колосальні порушення і корупцію в Мелітопольському районі Запорізької області.

Зокрема, за їх сприяння став можливий дерибан Азовського узбережжя владою популярного курорту Кирилівки.

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Тема
Кримінал
Місце
Україна Запоріжжя
Теги
вбивство кримінал Національна поліція України
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